İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) iş birliğinde düzenlenen 5. Uluslararası STK Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

25 Kasım'da başlayan ve dört gün sürecek olan organizasyonda, dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren yardım kuruluşları tecrübelerini paylaşarak ortak çalışma imkânlarını değerlendiriyor. Sergilerin yanı sıra konferans ve panellerin de düzenlendiği fuarda, İslam coğrafyasının yaşadığı insani krizler ele alınıyor.

İSTANBUL'DAN GÖNÜL COĞRAFYASINA UZANAN YARDIM ELİ

Fuara katılan kuruluşların temsilcileri, organizasyona ilişkin değerlendirmelerini İLKHA'ya anlattı.

Umut Kervanı Vakfı Genel Başkanı Cengiz Kurtaran, fuarda 250'den fazla standın bulunduğunu belirterek farklı ülkelerden gelen yardım kuruluşlarıyla yeni projeler üzerinde görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Organizasyonun yardımlaşma ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine vesile olmasını temenni eden Kurtaran, hayırseverleri cumartesi gününe kadar açık kalacak fuardaki stantları ziyaret etmeye davet etti.

30'DAN FAZLA ÜLKEDE MAZLUMLARIN YARDIMINA KOŞUYORLAR

Nezir Derneği Genel Koordinatörü Bilal Vardi ise fuarın uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı.

2023 yılında kurulan derneğin Gazze, Suriye, Arakan ve Somali başta olmak üzere 30'dan fazla ülkede insani yardım faaliyetleri yürüttüğünü belirten Vardi, Türkiye'deki hayırseverlerin desteklerini bölgedeki kuruluşlarla iş birliği içerisinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını kaydetti.

DOĞU TÜRKİSTAN'IN SESİNİ DÜNYAYA DUYURUYORLAR

Fuarda Doğu Türkistan'ı temsilen stant açan Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Musacan Er de organizasyonun önemine dikkat çekti.

Doğu Türkistan'da yaşanan zulümleri farklı ülkelerden gelen sivil toplum kuruluşlarına anlattıklarını belirten Er, bölgedeki Müslümanların yaşadığı sıkıntıların daha geniş kitlelere duyurulması ve yeni iş birliklerinin kurulması için çaba gösterdiklerini ifade etti.

GAZZE'NİN ENKAZLARI ARASINDA 100 HAFIZ YETİŞTİ

Fuarın en anlamlı programlarından biri ise Gazze'den gelen hafızlık icazeti görüntüleri oldu.

Senabil İnsani Yardım Derneği Başkanı Muharrem Güneş, kuruluşların öncelikli gündem maddelerinden birinin Gazze olduğunu belirterek bölgeye yönelik kısa ve uzun vadeli projelerin değerlendirildiğini aktardı.

Derneğin yürüttüğü "Gazze'de 1500 Hafız" projesi kapsamında 50'si kız, 50'si erkek olmak üzere 100 hafızın icazet aldığını açıklayan Güneş, programın fuarda canlı olarak gösterildiğini kaydetti.

Yardım faaliyetlerinin yalnızca insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Güneş, gelecek nesillerin yetiştirilmesinin de büyük önem taşıdığına dikkat çekti.