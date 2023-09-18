  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'deki Arap turistlere yönelik saldırıların ardından Kuveyt'ten flaş duyuru! Maalesef iş bu noktaya geldi

PKK'ya müthiş darbe! Üst düzey teröristler böyle öldürüldü

Meral’in çarkı talimata bakar

Dünyada dengeler her an değişebilir! Belçikalı şirket dev rezervi keşfetti, gözler bir anda Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahıska Türklerine T.C. kimliği

Bankada altını olanlar dikkat! Yeni karar Türkiye'ye duyuruldu

FETÖ'cü doktordan genç hastasına hipnozla korkunç telkin: Babanı ortadan kaldırman gerekiyor

Asgari ücret için beklenmedik rakam! Konuşulmaya başlanan o rakam sızdırıldı: 7 bin 400 lira...

Rusya'ya bir kötü haber daha

Acil döviz bulmak için BAE'ye toprak teklif ettiler! Halk bu sefer ayaklandı
Ekonomi Tüm gözler 28 bankanın kararına çevrildi! Yatırım yapmadan önce bu kararı bekleyin!
Ekonomi

Tüm gözler 28 bankanın kararına çevrildi! Yatırım yapmadan önce bu kararı bekleyin!

Yeniakit Publisher
2023-09-18 12:53:00 - 2023-09-18 12:53:24
Tüm gözler 28 bankanın kararına çevrildi! Yatırım yapmadan önce bu kararı bekleyin!

Yurt içi ve yurt dışı piyasalar gözünü ABD, Türkiye, İngiltere ve Japonya dahil 28 ülkenin merkez bankasından gelecek faiz kararlarına çevirdi. Peki beklentiler ne yönde?

Hem Yurt içinden hem de yurtdışından oldukça yoğun bir piyasa gündemine tanıklık edeceğimiz bir haftaya başladık. Stratejik ekonomik verilerin açıklanacağı bu haftanın ilk gününde yatırımcılar da nasıl hareket etmesi gerekecekleri konusunda adımlar atacaklar.

Merkez Bankaları'nın kararları bekleniyor

Başta ABD, Türkiye, İngiltere ve Japonya olmak üzere 28 ülkenin merkez bankasından faiz kararları takip edilecek. Bunun yanı sıra kripto para sektörünü ilgilendiren gelişmeler bir dizi ekonomik veri de yine bu hafta açıklanacak. Böylece piyasalarda bu hafta volatilite yüksek seyredecek görünüyor. Açıklanması beklenen verilerinin seyrine göre faiz seviyelerine ve konuya yönelik açıklamaların paralelinde piyasa yukarı ve aşağı yönlü tepki gösterecek.

Fed kararı için teyakkuz durumu

Haftanın en önemli maddelerinden biri FED’den gelecek faiz kararı. Son enflasyon verisinde artan petrol ve enerji maliyetlerine rağmen enflasyon beklentilerinin beklenenden yüksek gelmemesi ve çekirdek enflasyon görünümünde sağlanan düşüş trendinin devamı dolayısıyla bu toplantıda faizlerin %5,5 düzeyinde sabit bırakılması bekleniyor. Başkan Powell’ın yapacağı konuşma piyasalar üzerindeki hareketliliği artırabilir.

Yurt içinde gözler perşembede

Yurtiçinde de gözler merkez bankasına çevrilmiş durumda. Perşembe günü toplanacak para politikası kurulunun faizleri 250 ila 500 puan arasında yukarıya çekmesi bekleniyor. Piyasadaki medyan beklenti 500 puan olurken daha aşağıda bir faiz artırımı görebilmemiz de mümkün.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23