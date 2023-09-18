Tüm gözler 28 bankanın kararına çevrildi! Yatırım yapmadan önce bu kararı bekleyin!

Hem Yurt içinden hem de yurtdışından oldukça yoğun bir piyasa gündemine tanıklık edeceğimiz bir haftaya başladık. Stratejik ekonomik verilerin açıklanacağı bu haftanın ilk gününde yatırımcılar da nasıl hareket etmesi gerekecekleri konusunda adımlar atacaklar.

Merkez Bankaları'nın kararları bekleniyor

Başta ABD, Türkiye, İngiltere ve Japonya olmak üzere 28 ülkenin merkez bankasından faiz kararları takip edilecek. Bunun yanı sıra kripto para sektörünü ilgilendiren gelişmeler bir dizi ekonomik veri de yine bu hafta açıklanacak. Böylece piyasalarda bu hafta volatilite yüksek seyredecek görünüyor. Açıklanması beklenen verilerinin seyrine göre faiz seviyelerine ve konuya yönelik açıklamaların paralelinde piyasa yukarı ve aşağı yönlü tepki gösterecek.

Fed kararı için teyakkuz durumu

Haftanın en önemli maddelerinden biri FED’den gelecek faiz kararı. Son enflasyon verisinde artan petrol ve enerji maliyetlerine rağmen enflasyon beklentilerinin beklenenden yüksek gelmemesi ve çekirdek enflasyon görünümünde sağlanan düşüş trendinin devamı dolayısıyla bu toplantıda faizlerin %5,5 düzeyinde sabit bırakılması bekleniyor. Başkan Powell’ın yapacağı konuşma piyasalar üzerindeki hareketliliği artırabilir.

Yurt içinde gözler perşembede

Yurtiçinde de gözler merkez bankasına çevrilmiş durumda. Perşembe günü toplanacak para politikası kurulunun faizleri 250 ila 500 puan arasında yukarıya çekmesi bekleniyor. Piyasadaki medyan beklenti 500 puan olurken daha aşağıda bir faiz artırımı görebilmemiz de mümkün.

ÖNE ÇIKAN VİDEO