Tüm engellere rağmen Mescid-i Aksa doldu taştı! On binlerce Müslüman Cuma namazı kıldı

İşgal rejiminin koyduğu bariyerler, kapılarda uyguladığı sıkı aramalar ve giriş kısıtlamaları Filistinlilerin kararlılığını durduramadı. Sabah saatlerinden itibaren on binlerce kişi, tüm engellemelere rağmen Kudüs’ün kalbi olan Mescid-i Aksa’ya akın etti.

Aksa’nın çevresinde çok sayıda kontrol noktası ve barikat kurulurken, bazı kapılarda uzun kuyruklar oluştu. Gençler, kadınlar, yaşlılar ve çocuklar işgal rejiminin baskılarına rağmen kutsal mabede ulaşmak için saatlerce yürüdü ve bekledi.

Tüm zorluklara rağmen avlu kısa sürede doldu ve on binlerce kişi birlikte cuma namazını kıldı. Filistinliler, işgalin tüm uygulamalarına karşı Mescid-i Aksa’yı korumanın dini ve milli bir görev olduğunu vurguladı.

Kudüs’te her cuma yaşanan bu görüntüler, Aksa’nın etrafındaki baskı politikalarına karşın Filistinlilerin kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.