"Gerçek Vaat-4" Kasırgası: İşgalci ve Banisi ABD Alevler İçinde!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, operasyon kapsamında ağır başlıklı Hayberşiken ve Kadr balistik füzelerinin kullanıldığını duyurdu.

Siyonistlerin "Güvenli Liman" Masalı Çöktü

Hedefte sadece işgalci askerler değil, aynı zamanda emperyalizmin bölgedeki karargâhları vardı:

Necef Çölü, Birüssebi, Nevatim ve Lid kentleri füze darbeleriyle sarsıldı. ABD'ye Ağır Darbe: ABD’nin Katar’daki El-Udeyd Hava Üssü de füzelerin hedefi oldu.

Tel Aviv Alev Alev, Sirenler Susmuyor!

İşgalci rejimin sözde iç cephe komutanlığı, toprakların orta ve güney kesiminde sirenlerin kesintisiz çaldığını itiraf etti. İşgal basınından sızan bilgilere göre:

Tel Aviv ve Lod çevresinde füze parçalarının düşmesiyle büyük yangınlar baş gösterdi. Altyapı Yerle Bir: Birçok noktada binalar ve askeri altyapı ağır hasar aldı.

"En Ağır Darbe İndirildi"

Operasyona ilişkin açıklama yapan Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mecid Musevi, bu harekâtın siyonist rejime karşı düzenlenen en ağır askeri operasyonlardan biri olduğunu vurguladı. Gece boyunca devam eden dalgalar halinde düzenlenen saldırılarla, işgalci güçlerin ve ABD unsurlarının askeri kapasitesine büyük darbe indirildiği belirtildi.

Analiz: Bölge halklarını sömüren ve her fırsatta kan döken şer odağı siyonist rejim ile hamisi ABD, bu kez hesaplamadıkları bir yıkımla karşı karşıya kaldı.