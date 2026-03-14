  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD'den petrol hamlesi! Venezuela'ya yönelik izinler genişletildi İran'dan 47. dalga saldırısı! ABD üsleri ve İsrail hedef alındı Katar'da "güvenlik riski" alarmı: Kritik bölgeler tahliye ediliyor! İsrail'de siren sesleri yükseldi! Hafife aldıkları İran kabusları oldu Hizbullah Siyonist güçleri roket yağmuruna tuttu Hürmüz Boğazı'ndan geçişler durma noktasına geldi! Gölge filolar aktif İran'dan ABD’ye eleştiri! "Rusya'ya yalvardınız" Katil İsrail ve ABD’den İran’a bomba yağmuru: 7 bin 600 hava saldırısı! Hizbullah meydan okudu! "Uzun sürecek çatışmalar için hazırız" İran, ABD'ye ağır yara aldırdı! Maliyeti açıklandı
'Ekrem Çetesi'nden adalet tiyatrosu: Mahkemede kaos, dışarıda yalan!
Gündem

‘Ekrem Çetesi’nden adalet tiyatrosu: Mahkemede kaos, dışarıda yalan!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
‘Ekrem Çetesi’nden adalet tiyatrosu: Mahkemede kaos, dışarıda yalan!

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen asrın yolsuzluk davasındaki rezaletleri köşesine taşıdı. Milyarlarca liralık kamu zararının hesabını vermek yerine mahkemeyi miting alanına çevirmeye çalışan Ekrem İmamoğlu ve CHP "korosu"nun, delilleri karartmak için uyguladığı "sulandırma" taktiğini ifşa eden Alan; itirafçı sanıkların "yukarısı %10 haraç istiyor" beyanlarıyla sarsılan çetenin, gerçekleri gizlemek için gazetecilere ve mahkeme heyetine yönelik "algı terörü" estirdiğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

MURAT ALAN

Ergenekon yargılamaları, Balyoz davası, DHKP-C ve diğer örgüt davalarını izledim Silivri’de..

Neredeyse hepsinde sanıklar, sanık avukatları, izleyici bölümünde bulunup açık yargılamayı izleyenler ve gazetecileri gözlemledim.

FETÖ’cülerin yargılandığı çatı davalar dışında hiçbir duruşmada sanıklar ve sanık yakınlarının elbirliği ile yargılamayı bu kadar net biçimde sabote etmeye çalıştığını görmemiştim..

Ta ki Ekrem İmamoğlu davasına kadar..

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 1 No’lu duruşma salonunda, “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının dördüncü gününü yazalım.. 

402 sanıklı, milyarlarca liralık kamu zararı iddiasıyla dolu bu yolsuzluk çetesi yargılaması, Türkiye’nin gözleri önünde cereyan ediyor. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi sanıklara ayrılan alanda savunma yapması gerekirken, CHP’li izleyici “korosu”yla birlikte bambaşka bir senaryo yazıyor. 

Yazının tamamını okumak için tıklayın

İmamoğlu’nun mektubundaki gizlenen gerçekler! AK Partili vekil açıkladı
İmamoğlu'nun mektubundaki gizlenen gerçekler! AK Partili vekil açıkladı

Gündem

İmamoğlu’nun mektubundaki gizlenen gerçekler! AK Partili vekil açıkladı

İmamoğlu'na destek şovunda skandal itiraf! "Namussuzlarla birlikte yol yürüyoruz!"
İmamoğlu'na destek şovunda skandal itiraf! "Namussuzlarla birlikte yol yürüyoruz!"

Gündem

İmamoğlu'na destek şovunda skandal itiraf! "Namussuzlarla birlikte yol yürüyoruz!"

"Örgüt Başı" İmamoğlu'nun yargı tacizi: Mahkemede şirretlik provası!
"Örgüt Başı" İmamoğlu'nun yargı tacizi: Mahkemede şirretlik provası!

Gündem

"Örgüt Başı" İmamoğlu'nun yargı tacizi: Mahkemede şirretlik provası!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cabbar

Amerikada turuncu tek tip elbise giydirilerek getirilir mahkumlar. Bizde kravat takım elbiseyle giyip savcılara hakimlere parmak sallıyor Ekremos makarios yunanos. Anladım ki onun parmaklarını koparacak adalet yok bizde. 400 kişi yalanmı söylüyor ekremin casusluk ve rüşvet dolandırıcı çetesi kurduğunu. Sorulara cevap yerine sizi muhatap almıyorum hatırlamıyorum diyen ekremin mahkemesi bile yapılmamalı. Kendini bile savunmuyor yani suçunu kabul etmiş oluyor böylelikle.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23