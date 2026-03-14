‘Ekrem Çetesi’nden adalet tiyatrosu: Mahkemede kaos, dışarıda yalan!

MURAT ALAN

Ergenekon yargılamaları, Balyoz davası, DHKP-C ve diğer örgüt davalarını izledim Silivri’de..

Neredeyse hepsinde sanıklar, sanık avukatları, izleyici bölümünde bulunup açık yargılamayı izleyenler ve gazetecileri gözlemledim.

FETÖ’cülerin yargılandığı çatı davalar dışında hiçbir duruşmada sanıklar ve sanık yakınlarının elbirliği ile yargılamayı bu kadar net biçimde sabote etmeye çalıştığını görmemiştim..

Ta ki Ekrem İmamoğlu davasına kadar..

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 1 No’lu duruşma salonunda, “Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” davasının dördüncü gününü yazalım..

402 sanıklı, milyarlarca liralık kamu zararı iddiasıyla dolu bu yolsuzluk çetesi yargılaması, Türkiye’nin gözleri önünde cereyan ediyor. Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibi sanıklara ayrılan alanda savunma yapması gerekirken, CHP’li izleyici “korosu”yla birlikte bambaşka bir senaryo yazıyor.