Bolu’da "Burs" Maskeli Vurgun: 100 Milyon Lira Nerede?

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, BOLSEV Vakfı ve vakfa bağlı şirketin mali kayıtları mercek altına alındı. Dosyaya giren çarpıcı bilgilere göre; 2024-2025 yılları arasında reklam, bağış ve kira adı altında tam 116 milyon 836 bin 918 lira toplandı. Ancak "öğrenciye burs" diyerek reklamı yapılan harcamalarda devede kulak bile denmeyecek bir rakama ulaşıldı: Öğrencilere sadece 11,9 milyon lira burs verildi.

100 Milyon Lira Buhar Oldu

Müfettişlerin incelemelerinde, toplanan devasa paranın akıbetiyle ilgili dehşet verici bulgulara rastlandı:

Kasadaki Küçük Bakiyeler: 31 Aralık 2025 itibarıyla vakıf ve şirket hesaplarında kalan toplam nakit miktarının sadece 10,8 milyon lira olduğu görüldü.

Kayıp Meblağ: Toplanan 116 milyon liradan burslar ve eldeki nakit düşüldüğünde, yaklaşık 100 milyon liranın nerede olduğu açıklanamıyor.

Şirket Kar Etti, Vakıf İzledi

Vakfa gelir sağlamak amacıyla kurulan BOLSEV Eğitim ve Yardım Tic. A.Ş.’nin 66 milyon lirayı aşan bir gelir oluşturduğu belirlenmesine rağmen, bu paranın vakfa aktarılmadığı saptandı. Soruşturma dosyasında, "öğrenciye burs" söyleminin sadece para toplamak için kullanılan bir "perde" olduğu ve halkın duygularının istismar edildiği şüphesi ağır basıyor.

Hukukçular Soruyor: Zincir marketlerden "haraç" gibi toplanan bu paralar, öğrencilerin cebine gitmediyse kimlerin kasasına aktarıldı?