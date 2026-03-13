İstanbul'a büyük müjde! 4 saatten 1,5 saate düşecek

Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı şantiyesinde çalışanlarla düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, bakanlık olarak yalnızca ulaşım altyapısı inşa etmediklerini, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda stratejik projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

YOLCU SEYAHAT SÜRESİNİ 4 SAATTEN 1 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞÜRECEK

Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı'nın bu vizyonun önemli projelerinden biri olduğunu ifade eden Uraloğlu, hattın Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin bir parçası olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattımız 153 km'lik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 km'lik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve şu anda birlikte bulunduğumuz 8,4 km'lik Ispartakule-Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Tüm etapların tamamlanmasıyla mevcut hat kapasitesini 4 kat artırmayı, yolcu seyahat süresini 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresini ise 8,5 saatten 3,5 saate düşürmeyi planlıyoruz. Hattımız tamamlandığında yıllık 2,7 milyon yolcu ile 33,5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Halkalı-Ispartakule etabımızda 6,4 km çift tüp TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 aç-kapa tünel ve 1,38 km açık hat olmak üzere 8.4 km uzunluğunda yeni hızlı tren hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarını yapıyoruz."



Projede önemli bir aşamaya gelindiğini vurgulayan Uraloğlu, Hat-1 ve Hat-2 tünellerinde TBM kazılarının tamamlandığını, çıkış portalındaki kazı çalışmalarının ise yüzde 98 seviyesine ulaştığını belirterek şöyle devam etti:

"Çıkış portal, sağ ve sol şev bölgelerinde zemin çivi imalatları ile 1751 adet plastik kazık imalatlarını tamamladık. Ispartakule kesimi aç-kapa temel beton imalatlarını bitirdik. Şaft kesiminde kazı çalışmalarını tamamladık. NATM bağlantı tünelleri kalıcı kaplama imalatlarını gerçekleştirdik. Sinyalizasyon sistemi kapsamında tüm ana bileşenlerin onay süreçleri tamamladık. Sistemin fabrika kabul testlerine yönelik hazırlık çalışmalarını sürdürüyoruz. Elektromekanik sistemlerin sertifikasyon süreçlerinde de kontrol kumanda ile ilgili dokümantasyon çalışmalarına devam ediyoruz."

"MARMARAY'IN DOĞAL UZANTISI OLARAK İSTANBUL'UN BATI YAKASINI RAYLI SİSTEM AĞINA DAHA GÜÇLÜ BAĞLAYACAK"

Halkalı-Ispartakule hattının İstanbul'un raylı sistem ağı açısından önemli bir rol üstleneceğini belirten Uraloğlu, hattın Marmaray'ın doğal uzantısı olarak İstanbul'un batı yakasını daha güçlü şekilde raylı sistem ağına bağlayacağını ifade etti.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Çalışmalarımız tamamlandığında Ispartakule'den devam edecek 67 km'lik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak şekilde Çerkezköy ilçesine oradan da Kapıkule Hattı'na entegre edeceğiz. Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattımızın çok önemli bir yönü daha var. Söz konusu hattımız ulusal demir yolu ağımızın önemli bir parçasını oluşturduğu gibi Marmaray'ın doğal uzantısı olarak İstanbul'un batı yakasını raylı sistem ağına daha güçlü bağlayacak. Halkalı'dan sonrası için bir banliyö hattı gibi de çalışacak. Açtığımız tüneller sayesinde Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ve Bahçeşehir'deki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3,1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek. Sabah ve akşamın yoğun saatlerinde trafiğe mahkum olan hemşehrilerimiz, konforlu, hızlı ve güvenli raylı sistemle yolculuk edecek."



Uraloğlu, bir iki aylık süre içinde Halkalı-Arnavutköy kesiminin de tamamlanmasıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ringi ile Halkalı ve Gayrettepe istasyonları arasında seyahat süresinin 57 dakikada tamamlayabileceğini bildirdi.

İSTANBUL'DA RAYLI SİSTEM YATIRIMLARI SÜRÜYOR

İstanbul'un trafiğini kalıcı şekilde rahatlatmanın yolunun güçlü bir raylı sistem ağı kurmaktan geçtiğine işaret eden Uraloğlu, bakanlık olarak bugüne kadar kentte 162 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtıklarını söyledi.

Uraloğlu, "İstanbul'da Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'mızı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha Bakanlığımız üstlendi. Yer teslimini yaparak orada da çalışmalara başladık. Bu projemizle İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 27 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 189 kilometreye ulaşacak." dedi.

KUZEY ÇEVRE DEMİRYOLU PROJESİ İÇİN FİNANSMAN ANLAŞMASI

Uraloğlu konuşmasında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek Kuzey Çevre Demiryolu Projesi için de uluslararası finans kuruluşlarıyla ön mutabakata varıldığı bilgisini verdi.



Gebze'den başlayarak Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı ve Çatalca üzerinden ilerleyecek hattın toplam 125 kilometre uzunluğunda olacağını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Marmaray üzerindeki yük ve yolcu trafiğini rahatlatacak, İstanbul'un iki büyük havalimanını ilk kez doğrudan demir yoluyla birbirine bağlayacak. Uluslararası arenada büyük ilgi gören bu projemiz için; Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası olmak üzere 6 prestijli finans kuruluşuyla ön mutabakata vardık."

Uraloğlu, toplam 6,75 milyar dolarlık finansmanla projenin Türkiye'nin en büyük dış finansmanlı demir yolu yatırımı olacağını vurgulayarak, ihale sürecinin ardından bu yıl içinde yer teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanmasının hedeflendiğini, hattın tamamlanmasıyla yıllık 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşılacağını sözlerine ekledi.