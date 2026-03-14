  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teşkilat dizisinde ses getirecek bölüm! Reytingler patlayacak: Karargâhta kritik kararlar alınıyor İran Devrim Muhafızları Türkiye kararını dünyaya duyurdu: Saldırı... Fransa Cumhurbaşkanı Macron açıkladı: Lübnan'ın kaosa sürüklenmesini engellemek için her şey yapılmalı Kavurma, bal ve kuru dut bir arada! Bingöl’ün ezber bozan 'Zervet Böreği' lezzeti Bakmadan plan yapmayın! Bayramda havalar nasıl olacak Tüketicilere saç baş yoldurttu: İşte en çok şikayet edilen ürünler! Hypericum perforatum: Yanık ve yaraların bir numaralı bitkisi! Yol kenarında dahi yetişiyor
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Ramazan'da bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Her gün 1 kaşık yiyin ve...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ramazan'da bağırsakları düğüm olanlara 5 mucize reçete! Her gün 1 kaşık yiyin ve...

Ramazanda değişen beslenme düzeni birçok kişide kabızlık sorununu da beraberinde getiriyor ve her defasında yeni teknikler ortaya çıkıyor.

#1
Liften zengin tarifler, doğru besin tercihleri ve bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu yeni veriler, bağırsak sağlığını korumanın ve kilo kontrolünü desteklemenin mümkün olduğunu gösteriyor.

#2
Uzm. Dyt. Selahattin Dönmez'e göre; Oruç süresinde en sık rastladığımız durumlardan biri bağırsak hareketlerinde yavaşlama ve ciddi kabızlık durumudur. Bu durum yeme düzeninin değişmesine bağlıdır. Pirinç, beyaz ekmek, tatlı ve liften fakir öğünler, bol etler kabızlığın şiddetlenmesinde oldukça etkindir. "Bağırsak hareketlerim yavaşladı", "Oruç tutarken kabızlık sorunum belirginleşti" diyen herkes için önemli tariflerimi paylaşıyorum.

#3
Hepsini farklı günlere yayarak düzenli tüketebileceğiniz gibi sadece bir tanesini de oruç bitene kadar iftar ya da sahurda tercih edebilirsiniz. Sonuç ise mutlu bağırsaklar. İşte o 5 tarif...

#4
TARÇINLI YEŞİL ÇAY: Yeşil çay biyoaktif bileşenden zengindir. Hem detoks hem yağ asitlerini okside eden bir gücü vardır. Bağırsak yararlı bakterilerini arttırır. Yeşil çayı tarçın ile demlemek kabızlığın doğal ilacıdır. Yeşil çayı bir pota koyun, 1 adet içine çubuk tarçın atın ve sıcak suda 5-8 dakika arasında demleyin. Bardağa alın ve içine eğer evinizde mevcut ise 1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı karıştırıp iftardan sonra için.

#5
ZEYTİNYAĞLI TÜRK KAHVESİ: Türk kahvesi klorejenik asit ve liften zengin mükemmel bir kafein deposudur. 1 fincan Türk kahvesi piştikten sonra içerisine 1 tatlı kaşığı natürel sızma zeytinyağı ve çeyrek çay kaşığı tarçın ekleyip karıştırıp içmek direkt bağırsakların hareketlenmesini sağlar. Aç karnına içilen bu Türk kahvesi tarifim daha etkilidir.

#6
NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞLI İÇECEK: Naturel sızma zeytinyağındaki oleik asit ve polifenoller bağırsaklarda iyi bakteri artışına neden olduğu gibi dışkının yumuşamasını sağlar. Bağırsak hareketlerini böylece arttırır. 1 su bardağı oda ısısındaki suya 1 yemek kaşığı yüksek polifenol içeren natürel sızma zeytinyağı ve 1 yemek kaşığı taze limon suyunu karıştırın ve iftar ile sahur arasında için.

#7
BUĞDAY SÜZME YOĞURT: Buğday rüşeymi arabinoksilan adlı farklı bir diyet lifi içerir. Arabinoksilan bağırsaklardaki iyi bakteri sayısını arttırır. Besinlerin bağırsak lümeninde daha iyi emilimini destekler. Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. 1 kâse süzme yoğurda 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı, 1 yemek kaşığı buğday rüşeymi ve 1 tatlı kaşığı çekilmiş keten tohumunu karıştırın ve sahurda yiyin.

#8
KARNIYARIK OTLU CACIK: Karnıyarık otu hem viskoz polisakkarit hem de ligninden zengin müsilaj etkili bir liftir. 1 çay kaşığı düzenli kullanımı kabızlığın ilacıdır. 1 kâse yoğurda 1 çay kaşığı karnıyarık otunu iyice karıştırın. 1 adet salatalığı rendeleyin. 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı, ince kıyılmış dereotu, az limon ekleyerek yiyin.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Baykar’dan sürpriz gövde gösterisi: Dev Kamikaze İHA K2 sahnede!
Teknoloji

Baykar’dan sürpriz gövde gösterisi: Dev Kamikaze İHA K2 sahnede!

Baykar tarafından öz kaynaklarla geliştirilen milli K2 Kamikaze İHA, 5'li sürü otonomisi ve yapay zekâ testlerini başarıyla tamamladı. 800 k..
Yolsuz Ekrem’i satış sinyalleri! Bülent Arınç söyledi Özgür Özel destekledi
Gündem

Yolsuz Ekrem’i satış sinyalleri! Bülent Arınç söyledi Özgür Özel destekledi

Özgür Özel görüşmesinin detaylarını anlatan Bülent Arınç'in yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu ile ilgili ifadeleri dikkat çekti. ..
İstanbul'a büyük müjde! 4 saatten 1,5 saate düşecek
Gündem

İstanbul'a büyük müjde! 4 saatten 1,5 saate düşecek

Açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattımız 153 km'lik Kapıkule-Çerkezköy e..
Sömürgeci ABD'den körfeze kirli sevkiyat! 2 bin 500 katil daha yola çıkıyor!
Gündem

Sömürgeci ABD'den körfeze kirli sevkiyat! 2 bin 500 katil daha yola çıkıyor!

İslam coğrafyasını kana bulamaktan vazgeçmeyen işgalci ABD, bölgedeki varlığını artırmak amacıyla 2 bin 500 kişilik Deniz Piyade birliğini O..
İran'dan ABD’ye eleştiri! "Rusya'ya yalvardınız"
Dünya

İran'dan ABD’ye eleştiri! "Rusya'ya yalvardınız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’ye, önce Rus ham petrolünün alınmaması için “zorbalık ve baskı yaptığı” İran’la çatışmanın ardından ..
Siyonistlerin uşağı ABD'ye 5 bin ceset torbası hazırlayın!
Gündem

Siyonistlerin uşağı ABD'ye 5 bin ceset torbası hazırlayın!

Akit TV ekranlarında yayınlanan Ters Kutuplar programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan,..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23