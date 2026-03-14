İran'dan ABD'ye eleştiri! "Rusya'ya yalvardınız"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD’ye, önce Rus ham petrolünün alınmaması için “zorbalık ve baskı yaptığı” İran’la çatışmanın ardından ise alınması için “yalvardığı” eleştirisinde bulundu.

Erakçi ABD merkezli X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, ABD’nin Rus petrolüne yönelik tavrını değerlendirdi.

ABD’nin Rus petrolünün alınmaması için ülkelere baskı uyguladığını hatırlatan Erakçi, “ABD, aylarca, Rusya'dan petrol ithalatını durdurması için Hindistan’a baskı ve zorbalık yaptı. Ancak İran'la iki haftalık savaşın ardından Beyaz Saray şimdi de Hindistan dahil tüm dünyaya Rus ham petrolünü satın alması için yalvarıyor.” ifadelerini kullandı.

Erakçi, Avrupa ülkelerinin ABD’ye desteğine de değinerek, “Avrupa, İran'a karşı yürütülen yasa dışı savaşı destekleyerek Rusya'ya karşı ABD'nin desteğini kazanacağını düşünüyordu.” dedi.

İran Dışişleri Bakanı bunu “Gerçekten acınası” bir durum şeklinde yorumladı.

