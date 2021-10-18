Tüm dünyayı dolaştı, ABD'nin ruhu duymadı! Çin'den şaşırtan hamle

Financial Times gazetesinde yayınlanan habere göre Çin ordusu, alçak dünya yörüngesinde uçan ve hedefine doğru yol almaya başlamadan önce dünyayı dolaşan hipersonik süzülme aracını taşıyan bir roket fırlattı.

Haberde Çin’in füze denemesinde hedefini vuramadığı ve yaklaşık 38 km ile hedefi ıskaladığı belirtildi. Haberde bu denemenin ABD istihbaratını şaşırttığı kaydedildi.

Financial Times’ın beş isimsiz kaynağa dayandırdığı haberinde denemenin Çin’in hipersonik silahlar konusunda önemli gelişme kaydettiğini ve ABD’den çok daha ileride olduğunu gösterdiği belirtildi.

Çin Savunma Bakanlığı Reuters haber ajansının konuyla ilgili sorularını henüz yanıtlamadı. Hipersonik füze üreticisi diğer ülkeler arasında ABD ve Rusya yer alıyor. Geçen ay Kuzey Kore de yeni geliştirilen bir hipersonik füzeyi denediğini açıklamıştı.

Savunma uzmanları, Kuzey Kore'nin hipersonik süzülme aracı geliştirmesinin, hem Kuzeydoğu Asya hem de ABD anakarasında ABD füze savunma sistemlerini aşma becerisi elde etme arayışının son kanıtı olduğu görüşünü dile getirmişti.

2019’da yapılan bir geçit töreninde Çin aralarında DF-17 adıyla bilinen hipersonik füzelerinin de olduğu gelişmiş silah teknolojisi sergilemişti.

Uzmanlar hipersonik silahlara karşı savunma yapılmasının balistik füzelere göre daha zor olduğu görüşünde, çünkü bu füzeler hedefe karşı daha düşük irtifada uçuyor ve sesin beş katı hızına, yani saatte 6 bin 200 kilometreye ulaşabiliyor.