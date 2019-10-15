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Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz

Azerbaycan Savunma ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Reşad Süleymanov, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türkiye'ye hava savunma sistemlerini gönderebileceklerini duyurdu.

15 Ekim 2019 Salı 11:44
Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz

Azerbaycan Savunma ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Reşad Süleymanov, Azvision.az’a verdiği demeçte  “Birtakım NATO ülkeleri, İspanya ve İtalya, Türkiye’deki hava savunma sistemlerini geri çekeceğini açıkladı. Kanımca, bu ülkeler Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde icra ettiği Barış Pınarı Harekâtı sebebiyle baskı uygulamak istiyor. Bu şartlarda Azerbaycan, Türkiye’ye destek sunabilir” dedi.

Süleymanov, Azerbaycan ve Türkiye arasında Ağustos 2010 tarihinde Bakü’de imzalanan ve Milli Mecliste onaylanan Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Stratejik İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın varlığını hatırlattı. Uzman isim, "Bu anlaşma, 1994’te imzalanmış Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında Dostluk ve İş Birliği Anlaşması’na ve İşbirliği Protokolü’ne, böylece 1921 tarihli Kars Anlaşması’na dayanıyor. Azerbaycan, anlaşmanın ikinci maddesine dayanarak Türkiye’ye harp yardımı gönderebilir. Hatta maddede kaydedilmiştir ki, taraflardan biri üçüncü bir devlet veya devletler topluluğu tarafından saldırıya uğrarsa diğeri ona yardım edebilir. Dokuzuncu madde itibariyle anlaşmaya tarafların savunma ihtiyacı ve güvenliği için savunma malzeme ve cihazları dahildir. Bu bakımdan Azerbaycan ve Türkiye kardeş ülkedir ve bu saydıklarım Türkiye için de geçerlidir.” dedi.

Destek mesajı

Süleymanov, Azerbaycan’ın sözü edilen anlaşmaya dayanarak Türkiye’ye hem harp kuvveti hem de harp malzemeleri ile destek olabileceğini kaydederek "Son yıllarda ülkelerimizin silahlı kuvvetlerinin beraber icra ettiği tatbikatlarda bu senaryolarla ilgilenilmektedir. Bahsettiğim yardımların kalıcı olması da söz konusu olmayabilir; Azerbaycan, Türkiye’ye kendi vasıtalarını temin edene kadar geçici nitelikte yardımda bulunmayı tercih edebilir. Aynı zamanda Azerbaycan’ın hava savunma birliklerinin elindeki hava savunma bataryalarından birinin Türkiye’ye sevk edilmesi Azerbaycan’ın hava savunma kabiliyet ve kapasitesinde bir boşluk oluşturmayacaktır.” dedi.

Orta menzilli hava savunma sistemi gönderebilir

Süleymanov, son olarak, “Son yıllarda Türkiye, kendi çabalarıyla hava savunma sistemleri geliştirmekle beraber, Rusya’dan satın aldığı S-400 sisteminin de ilk partisini teslim aldı. Mevcut şartlar altında S-400’ün kısa sürede harbe hazır duruma getirilmesi de mümkün olmadığı için Azerbaycan, kardeş ülke Türkiye’ye desteğini orta menzilli hava savunma sistemi göndermek suretiyle gösterebilir. Misal, Buk-MB ve S-125 sistemlerinden bahsedilebilir" dedi. (defenceturk)

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:44
  1. Kars
  2. Azerbaycan Savunma ve Güvenlik Politikaları Uzmanı Reşad Süleymanov
  3. Azerbaycan
  4. Azerbaycan Barış Pınarı Harekatı

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  • Ben DenizBen Deniz45 dk önce
    Gönderinde gardaşların samimiyetini bir kere Türkiye de görsün
  • OvalıOvalı1 sa önce
    Dosta can kurban.tek millet ,iki devlet !!! KıbrısC başkanı bozuk çıktı..

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