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Tüm dünyaya duyurdular! 6 ülkeden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin ardından yayımlanan ortak bildiride, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Macaristan ve Kazakistan, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini duyurdu.

15 Ekim 2019 Salı 14:55
Tüm dünyaya duyurdular! 6 ülkeden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Azerbaycan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Devlet Başkanları 7. Zirvesi sonuç bildirgesinde, Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev katıldı.

Türk Konseyi gözlemci üyesi Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban ile kuruma üye olmasa da etkinliklere katılım sağlayan Türkmenistan'ın Başbakan Yardımcısı Pürli Agamuradov da toplantıda hazır bulundu.

Toplantı sonrasında kabul edilen ve liderlerce imzalanan bildiride, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Türk Konseyi, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nın terörizmle mücadeleye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanmasına, Suriyelilerin teröristlerin zulmünden kurtarılmasına ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin ana vatanlarına güvenli ve gönüllü geri dönüşleri için şartların oluşturulmasına katkıda bulunacağına olan umut ve inançlarını beyan etmektedir."

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 14:55
  1. Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi
  2. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • lütfilütfi4 dk önce
    Filistin"i yazmayı unuttunuz herhalde.
  • AYH8N ERG8N8Z EWET AYH8N ERG8N8Z EWET 26 dk önce
    DOST ZOR GÜNDE BELLİ 0LUR.
  • Vay beVay be57 dk önce
    İttifaklara bak macar türkiye tarafında bazı arap ülkeleride abd ab yanında hatta kktc.

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