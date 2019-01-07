Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi

Suudi Arabistan tarafından Tayland'ın başkenti Bangkok'taki havalimanında alıkonulan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun için karar verildi.

Genç kızın avukatı, Tayland mahkemesinin genç kızın sınır dışı edilmemesi yönünde karar verdiğini belirtti.

Ailesinin yanına dönmek istemeyen el Kunun, alıkonulduğu otel odasına barikat kurmuştu. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), El Kunun'un BM yetkilileriyle buluşuncaya kadar otel odasından ayrılmayacağını belirtmişti.Suudi Arabistan tarafından Tayland'ın başkenti Bangkok'taki havalimanında alıkonulan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun için karar verildi.

Genç kızın avukatı, Tayland mahkemesinin genç kızın sınır dışı edilmemesi yönünde karar verdiğini belirtti.