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Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi

Ülkesine gönderilmemek için Bangkok'taki otel odasına barikat kuran 18 yaşındaki Suudi Arabistanlı Rahaf Muhammed el Kunun için mahkeme kararı açıklandı. İnsan hakları örgütleri, genç kızın Avustralya'ya gidişine izin verilmesini istiyor.

07 Ocak 2019 Pazartesi 11:11
Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi

Suudi Arabistan tarafından Tayland'ın başkenti Bangkok'taki havalimanında alıkonulan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun için karar verildi.

Genç kızın avukatı, Tayland mahkemesinin genç kızın sınır dışı edilmemesi yönünde karar verdiğini belirtti.

Ailesinin yanına dönmek istemeyen el Kunun, alıkonulduğu otel odasına barikat kurmuştu. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), El Kunun'un BM yetkilileriyle buluşuncaya kadar otel odasından ayrılmayacağını belirtmişti.Suudi Arabistan tarafından Tayland'ın başkenti Bangkok'taki havalimanında alıkonulan 18 yaşındaki Rahaf Muhammed el Kunun için karar verildi.

Genç kızın avukatı, Tayland mahkemesinin genç kızın sınır dışı edilmemesi yönünde karar verdiğini belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 11:11
  1. Rahaf Muhammed el Kunun
  2. Suudi Genç Kız
  3. Tayland
  4. Ispartakule'de mahkeme kararı var tapu krizi yok
  5. Tüm dünyanın gözü orada

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