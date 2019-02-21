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Tüm dünyanın gözü önünde idam edildi! İşte Ahmed Vehdan'ın çocuklarıyla son görüşmesi

Mısır'da darbeci Sisi yönetimi 9 darbe karşıtını daha tüm dünyanın gözü önünde idam etti. Dünya bu vicdansızlığa kör, sağır ve dilsiz kalırken geride kalan, idam edilenler arasında bulunan Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha Vehdan'ın çocuklarıyla mahkemede son görüşmesine ait fotoğrafları oldu.

21 Şubat 2019 Perşembe 11:33
Tüm dünyanın gözü önünde idam edildi! İşte Ahmed Vehdan'ın çocuklarıyla son görüşmesi

Mısır'da darbeci Abdül Fettah Sisi yönetimi, darbe karşıtlarını idam etmeye devam ediyor. Dün sabah saatlerinde Kahire İstinaf Cezaevi'nde 9 darbe karşıtı isim daha idam edildi. İdam edilen isimler arasında Müslüman Kardeşler'in en yüksek icra heyeti olarak bilinen Rehberlik ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan'ın oğlu Ahmed Taha Vehdan da bulunuyor.

İlk Ahmed Taha idam edildi

Darbeci Sisi yönetiminin idam ettiği 9 kişiden ilkinin İhvan yöneticisinin oğlu Ahmed Taha belirtildi. Diğer idam edilen isimler ise şöyle; Ahmed Taha, Ebul Kasım Ahmed, Ahmed Cemal Hicazi, Mahmud el-Ahmedi, Ebu Bekr es-Seyyid, Abdurrahman Süleyman, Ahmed Muhammed, Ahmed Mahrus Seyyid ve İslam Muhammed.

Uluslararası Af Örgütü'nü dinlemediler

Uluslararası Af Örgütü, Sisi yönetimine 9 genç için verilen idam kararının durdurulması çağrısında bulundu. Fakat cunta yönetimi bu çağrılara kulak asmayarak idam kararını uyguladı. Af Örgütü, ayrıca sanıkların duruşma sırasında suçu itiraf etmeleri için işkenceye maruz bırakıldıklarını belirtmişti. Açıklamada ''Mahkumların idam edilmesi ya da şahısların işkence altında verdiği itiraflara dayanarak suçlanmaları adil değil." ifadelerine yer verilmişti.

Çocuklarını son kez mahkemede görmüştü

Darbe yönetimi tarafından idam edilenler arasında bulunan Ahmed Taha Vehdan'ın eşi mahkemede babasına çocuklarını kaldırarak göstermişti. Eşinin dişlerini göstererek bebeğinin dişinin çıktığını Ahmed Taha'ya göstermesi üzerine, Vehdan eşine elleriyle kalp işareti yaparak karşılık vermişti.



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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 11:33
  1. Müslüman Kardeşler
  2. Rehberlik ofisi üyesi Muhammed Taha Vehdan'
  3. Ahmed Taha Vehdan

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