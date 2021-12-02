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Dünya Tüm dünyada gıda fiyatları alarm veriyor: Son 10 yılın en yüksek seviyesi!
Dünya

Tüm dünyada gıda fiyatları alarm veriyor: Son 10 yılın en yüksek seviyesi!

Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada gıda fiyatları ciddi bir yükseliş yaşıyor. Dünya gıda fiyatları buğday ve süt ürünlerine olan talepten destek bularak kasımda da yükselişini sürdürürken son 10 yılın en yüksek seviyesinde seyretmeye devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 13:16:00 -
Tüm dünyada gıda fiyatları alarm veriyor: Son 10 yılın en yüksek seviyesi!

Yaygın olarak ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi Haziran 2011’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Dünya gıda fiyatları ekim ayına göre yüzde 1,2 artarken, Kasım 2020’deki seviyesinden yüzde 27,3 daha yüksek oldu.

Süt ürünlerinin fiyatları, bir önceki aya göre yüzde 3,4 artarak Kasım ayındaki toplam yükselişe öncülük etti. Hububat fiyatları endeksi kasımda önceki aya göre yüzde 3,1, bir önceki yıla göre yüzde 23,2 artış gösterdi.

Buğday alarm verdi!

Buğday fiyatları da Mayıs 2011’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Avustralya’da zamansız yağışlar ve Rusya Federasyonu’ndaki ihracat önlemlerinde yapılacak olası değişikliklerle ilgili belirsizlikler fiyat artışlarında rol oynadı.

FAO ayrıca bu yıl buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 1 oranında azalmasını bekliyor.

44 ülkenin yardıma ihtiyacı var!
Bugün yayınlanan son Mahsul Beklentileri ve Gıda Durumu Raporu’na göre FAO, 33’ü Afrika’da, 9’u Asya’da ve ikisi Latin Amerika ve Karayipler’de olmak üzere küresel olarak 44 ülkenin gıda için dış yardıma ihtiyacı olduğunu değerlendirdi.

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