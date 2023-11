Tüm dünyada gençlere rol model gösterilenlerin dünyası | Tacize uğradım, konuşsaydım işsiz kalırdım

Hollywood'un en gözde yıldızlarının geçmişle ilgili itiraflarına baktığınızda çoğunun bir taciz öyküsü olduğunu görürsünüz... Özellikle de kariyerlerinin ilk döneminde bu yıldızlar, iş bulma ümidiyle buluştukları nüfuzlu kişiler tarafından en azından sözlü olarak rahatsız edilmiştir. Bütün bunlar yıllarca saklı kalsa da artık #metoo hareketi sayesinde bir sır değil.

BAŞINDAN GEÇEN OLAYI ANLATTI

Bazıları bu konuda konuşmamakta kararlı olsa da birçok yıldız ne zaman ve nasıl tacize uğradığını ayrıntılarıyla anlatıyor. İşte bunlara yeni bir halka daha eklendi.

Bu kez itirafta bulunan kişi aslında bu tür konularda hep açık davranan, geçmişinin acı hatıralarını paylaşmaktan çekinmeyen Sharon Stone.

Artık 65 yaşında olan Stone, katıldığı bir sohbet programında, kariyerinin ilk döneminde yaşadığı bir taciz olayını anlattı.

Kelly Ripa'nın sunduğu Let's Talk Off Camera adlı sohbet programına katılan Sharon Stone, 1980'li yıllarda Los Angeles'ta çok büyük bir yapım şirketinin yöneticisi tarafından acımasızca taciz edildiğini söyledi.

İŞ GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Stone, anlattığına göre bu yönetici ile bir iş görüşmesi yapmaya gitti. Hatta o sırada sadece bir tane güzel elbisesi vardı. Onu giydi ve söz konusu yöneticiyle onun ofisinde buluştu.

Sharon Stone ofisin, 1980'lerde moda olan yere çok yakın ve çok geniş kanepelerle döşenmiş olduğunu söyledi. Sanki yerde oturur gibi olduğunu ve boyu uzun olduğu için dizlerinin boynuna değdiğini hatırlattı.

Kendisi bu şekilde otururken iş görüşmesine çağıran yöneticinin de ofisin içinde "volta attığını" söyledi.

Sharon Stone, söz konusu yapımcının kendisine durmadan iltifatlar yağdırdığını sözlerine ekledi. Onun anlattığına göre söz konusu yapımcı kendisine "Senin hakkında söylenenler doğruymuş. Sen muhteşemsin. On yıllardır bu piyasaya senin gibisi gelmedi. Herkes senin hakkında konuşuyor ve seni izliyor. Sen çok akıllısın, çok güzelsin. Hele şu saçlara bak" tarzında güzellemeler yaptı.

ÇİRKİN TACİZİ ANLATTI

Bundan sonra da Stone, o dehşet verici anı anlattı. Söz konusu yöneticinin, kendisi neredeyse yere yapışık şekilde kanepede otururken karşısında durduğunu pantolonunun fermuarını açarak tacize başladığını söyledi.

İşte bu şoke edici anın ardından neler olduğunu şöyle anlattı Stone: " Tabii ki çok gençtim ve gergin olduğumda her zaman yaptığım bir şeyi yaptım. Aynı anda gülmeye ve ağlamaya başladım. Sanki bir histeriye kapılmıştım. Kendimi durduramıyordum."

Onun bu beklenmedik tavrı üzerine tacizci yönetici ne yapacağını bilemedi ve arkasını dönüp masasının arkasında bulunan kapıya gitti.

Bir süre sonra yöneticinin sekreteri geldi ve beni dışarı çıkardı. Ama bu benim kariyerim boyunca karşılaştığım en tuhaf deneyimdi."

'O ZAMAN ANLATSAYDIM İŞ BULAMAZDIM'

Sharon Stone, uğradığı bu tacizi, üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra anlatmasının nedeni hakkında da şunları söyledi: "Bu hikayeyi daha önce anlatamazdım. Birilerinin beni dinlemesi ve işe alması mümkün değildi. 1980'lerde bu stüdyo yöneticisi hakkında bilgi veremezdim. Çünkü o büyük şirket beni işe almazdı. Ama gerçek şu ki onlar zaten o gün görüşmeye gittiğim işe beni almadılar."

Stone ne kaleme aldığı anı kitabında ne de röportajlarında bu tür tacizcilerin ismini ısrarla vermiyor. Bunun nedenini de şöyle açıklıyor: "İsim vermek anlamsız. Çünkü onlar, bu kişilerin kim olduğunu zaten biliyor."

TACİZLERLE DOLU YAŞANTI

Aslına bakılırsa bu anlattığı Sharon Stone'un yaşadığı ilk taciz olayı değil. Çünkü ünlü yıldız, daha bu dünyaya gözünü açtığı dönemde yani çocukken bile üstelik büyükbabasının tacizine uğradığını hayatını anlattığı The Beauty of Living Twice adlı kitabında da yazmıştı.

O dönemde kitabının tanıtımı için verdiği bir rjöportajda da bu konuda yaşadıklarını ifade etmişti Stone.

KİTABINDA HER ŞEYİ ANLATTI

Sharon Stone kitabında, büyükannesinin kendisiyle ablası Kelly'yi büyükbabalarıyla birlikte bir odaya kilitlediğini, bunun ardından da büyükbabası Lawson'ın kendilerini taciz ettiğini satırlara döktü kitabında.

Stone, büyükbabası öldüğü zaman neler hissettiğini de anlattı. Büyükbabasının öldüğünden emin olmak için tabutunda onu dürttüğünü de itiraf etti. Stone, satırlarında büyükbabasının artık hayatta olmamasından tuhaf bir tatmin duyduğunu da belirtti.

Sharon Stone, daha önce de adını vermediği bir yapımcının, rol aldığı filmdeki rol arkadaşıyla gerçek hayatta da cinsel birliktelik yaşaması konusunda kendisine baskı yaptığını anlattı.

Ünlü oyuncu, yapımcının bu konuda "kamera karşısında da ikisinin kimyalarının uyumlu görünmesi için bunu istiyorum" dediğini belirtti.

Stone'un anlattığına göre bu ne karşılaştığı ilk tacizdi ne de sonuncusu. Bu teklifi reddettiğini belirten Stone, bir yönetmenin de kendisiyle özel bir yakınlık kurmak istediğini de ekledi. Bu teklife "hayır" dediği için de o yönetmenin kendisiyle çalışmaktan vazgeçtiğini anlattı.