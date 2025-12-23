Kamera ele verdi! Cep telefonunu böyle çaldı!
Hatay Kırıkhan'da bir iş yerinde yaşanan hırsızlık anbean kameralara yansıdı. Şüpheli kısa sürede yakalandı.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir iş yerine müşteri gibi giren M.B., vitrinde bulunan cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.
Şüpheli tutuklandı
Olay, 15 Aralık’ta Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Müşteri görünümüyle iş yerine giren M.B., vitrinde incelediği cep telefonlarından birini çalıp, cebine koyduktan sonra dışarı çıkarak uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Cep telefonunun çalındığını fark eden iş yeri sahibi, polise haber verdi. Ekipler, kimliğini belirlediği şüpheliyi saklandığı adreste gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.