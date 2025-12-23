  • İSTANBUL
Ankara'da 11 saatlik dev su kesintisi! Başkentin yarısı susuz kalacak

ASKİ duyurdu: Çamlıdere Barajı'ndaki çalışma nedeniyle bu gece 23.00'ten sabah 10.00'a kadar Çankaya ve Gölbaşı ağırlıklı onlarca mahallede sular kesilecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Çamlıdere Barajı su alma yapısındaki kapasite artırım çalışmaları nedeniyle geniş kapsamlı bir kesinti kararı aldı. Bu gece saat 23.00’te başlayacak kesintinin yarın sabah 10.00’a kadar sürmesi bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERE SU GEÇ ULAŞACAK

ASKİ, suyun verilmesinin ardından özellikle yüksek kotlardaki binalara suyun ulaşmasının zaman alabileceği konusunda vatandaşı uyardı. Barajdaki kapasite artırımının birkaç gün içinde tamamlanarak benzer aksaklıkların kökten çözülmesi hedefleniyor.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK ÖNE ÇIKAN BÖLGELER

 "Ümit, Mutlukent, Beytepe, Ahmet Taner Kışlalı, Çayyolu, Alacaatlı, Koru, Konutkent, Yaşamkent, Dodurga, Üniversiteliler, İşçi Blokları, Çiğdem, Mustafa Kemal, Kızılırmak, Ahlatlıbel, Söğütözü, Çukurambar mahalleleri ile Kızılcaşar, İncek, Taşpınar, Tulumtaş, Gazi Osman Paşa, Karşıyaka, Hacılar, Hacı Hasan, Ballıkpınar, Yavrucuk, Hacı Muratlı, Gökçehöyük, İkizce, Şafak, Seğmenler, Eymir, Yaylabağ, Bahçelievler, Karaoğlan, Oğulbey, Yağlıpınar, Ahiboz, Koparan, Hallaçlı, Karagedik Aydın ve Karagedik Ercan mahalleleri."

