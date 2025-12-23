  • İSTANBUL
Torununu kurtardı, kendisi hayata tutunamadı
Yerel

Torununu kurtardı, kendisi hayata tutunamadı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Torununu kurtardı, kendisi hayata tutunamadı

Aydın’da tren kazasında ağır yaralanan 50 yaşındaki kadın, verdiği yaşam mücadelesini 71 gün sonra hayatını kaybetti.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, raylardan karşıya geçmeye çalışan 10 yaşındaki torununu son anda iterek trenin altında kalmaktan kurtaran Selvi Polat (50), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, 13 Ekim saat 12.30 sıralarında İncirliova ilçesinde meydana geldi.

 

İzmir-Isparta seferini yapan yolcu treni Selvi Polat'a çarptı. Kazada Polat ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selvi Polat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Selvi Polat'ın raylardan karşıya geçmeye çalışan torununu iterek trenin altında kalmaktan kurtardığı, kendisinin ise yaralandığı belirlendi. Selvi Polat, bugün tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

