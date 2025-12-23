2025 TÜBA ve TÜBİTAK ödülleri sahiplerini buldu

TÜBA ve TÜBİTAK ödülleri sahiplerini buldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat takdim edilen ödüller, bilimde ulaşılan seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Törende, ulusal ve uluslararası alanda çığır açan çalışmalara imza atan toplam 47 bilim insanı ve 8 eser onurlandırıldı.

I. TÜBİTAK: 8 üniversiteden 11 bilim insanı ödüllendirildi

Türkiye’nin teknolojik ilerlemesini ve akademik araştırmalarını destekleyen TÜBİTAK, 2025 yılında toplam 2 Bilim Ödülü ve 9 Teşvik Ödülü verdi. Ödüllendirilen bilim insanları, 8 farklı üniversiteden gelerek bilimsel çeşitliliği temsil etti.

TÜBİTAK 2025 Ödül Sahipleri Listesi

TÜBİTAK Bilim Ödülü

Temel Bilimler

Prof. Dr. Alper Kiraz

Optik bilimi alanında tek molekül spektroskopisi, biyogörüntüleme, optofluidik, optik sensörler ve lazer fiziği üzerine yapmış olduğu uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Bilim Ödülü verilmiştir.

Ana Bilim Dalı: Fizik

Araştırma Alanları: Optik, Mikroskopi, Fizik, Uygulamalı, Atomik ve Moleküler Kimya, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Mühendislik, Elektrik ve Elektronik

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

Sağlık Bilimleri

Prof. Dr. Ahmet Oğuzhan Özen

Monojenik inflamatuvar bağırsak hastalıkları ve konjenital protein kaybettirici enteropati (PLE) üzerine yapmış olduğu uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Bilim Ödülü verildi.

Ana Bilim Dalı: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Araştırma Alanları: Genetik ve Kalıtım, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji, İmmunogenetik, Immünoloji

Görev Yeri: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

TÜBİTAK Teşvik Ödülü

Temel Bilimler

Doç. Dr. Çağatay Dengiz

Fonksiyonel malzemelerin tek adımda, yüksek verimlerle ve sürdürülebilir yöntemlerle sentezlenmesini mümkün kılan klik-tipi tepkimelerin geliştirilmesi üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi.

Ana Bilim Dalı: Kimya

Araştırma Alanları: Organik Kimya, Klik Kimyası, [2+2] Siklokatılma, Kromoforlar, NLOforlar, Yeşil Kimya, Mekanokimya, Konjüge Sistemler, Dendrimerler

Görev Yeri: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Doç. Dr. Talip Serkan Kasırga

Düşük boyutlu sistemlerdeki faz geçişleri üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi.

Ana Bilim Dalı: Fizik

Araştırma Alanları: Fizik, Katı Hal, Nanobilim ve Nanoteknoloji

Görev Yeri: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi (UNAM)

Doç. Dr. Safacan Kölemen

Organik terapötik moleküllerin ve moleküler sensörlerin geliştirilmesi üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi.

Ana Bilim Dalı: Kimya

Araştırma Alanları: Kimya, Uygulamalı Kimya, Organik Kimya, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Malzeme Bilimleri

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü

Mühendislik Bilimleri

Doç. Dr. Levent Beker

Giyilebilir ve implant edilebilir medikal sensörler ve cihazlar üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verilmiştir.

Ana Bilim Dalı: Makine Mühendisliği

Araştırma Alanları: Biyotıp, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler, Esnek Sensörler

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

Sağlık Bilimleri

Prof. Dr. Neslihan Üstündağ Okur

Yenilikçi hedeflendirilmiş yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi, karakterizasyonu, çeşitli in vitro ve in vivo aktivitelerinin incelenmesi üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi.

Ana Bilim Dalı: Farmasötik Teknoloji

Araştırma Alanları: Farmakoloji ve Eczacılık

Görev Yeri: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Öğr. Gör. Dr. Buse Cevatemre Yıldırım

Kanser biyolojisi alanında, kanserde ilaç direnci mekanizmalarını aşmak üzere hedef ve stratejiler belirleme üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi.

Ana Bilim Dalı: Tıbbi Biyoloji

Araştırma Alanları: Onkoloji, Tıbbi Araştırmalar Deneysel, Hücre Biyolojisi, Biyoloji, Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri, Biyokimya ve Moleküler Biyoloji

Görev Yeri: Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Doç. Dr. Meltem İneli Ciğer

Uluslararası ve Avrupa Birliği göç hukuku, geçici koruma rejimleri, kitlesel göç akın yönetimi ve yapay zekânın göç hukuku ile kesişimi üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi.

Ana Bilim Dalı: Milletlerarası Hukuk

Araştırma Alanları: Uluslararası Hukuk, Avrupa Birliği Hukuku, Göç Hukuku, Uluslararası İklim Değişikliği Sözleşmeleri, İdari Gözetim Alternatifleri, Devlet Sorumlulukları

Görev Yeri: Süleyman Demirel Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Prof. Dr. Bekir Bora Dedeoğlu

Destinasyon yönetimi, turizm ve sosyal medya pazarlaması, destinasyon markalaşması ve turist davranışları üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi.

Ana Bilim Dalı: Turizm Rehberliği

Araştırma Alanları: Turizm İşletmeciliği, Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm

Görev Yeri: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm Rehberliği Bölümü

Daha fazla bilgi için: https://biz.nevsehir.edu.tr/b.bora.dedeoglu

Prof. Dr. Hatice Yıldız Durak

Çevrim içi öğrenme, doğal dil işleme, metin madenciliği, eğitimde yapay zekâ kullanımı, siber psikoloji üzerine yapmış olduğu üstün nitelikli çalışmaları nedeniyle TÜBİTAK Teşvik Ödülü verildi.

Ana Bilim Dalı: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Araştırma Alanları: Eğitim, Eğitim Araştırmaları, Çevrim içi Öğrenme, Doğal Dil İşleme, Metin Madenciliği, Eğitimde Yapay Zekâ Kullanımı, Siber Psikoloji

Görev Yeri: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ereğli Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

II. TÜBA: Uluslararası Başarı ve Genç Bilim İnsanlarına Destek

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 2025 yılı ödül programı kapsamında; üstün başarılı genç araştırmacılardan uluslararası düzeyde otorite kabul edilen kıdemli bilim insanlarına kadar geniş bir yelpazede ödül takdimi gerçekleştirdi.

Törende TÜBA bünyesinde; 2 Uluslararası Akademi Ödülü, 28 GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) Ödülü ve 8 TESEP (Bilimsel Telif Eser) Ödülü olmak üzere toplamda 38 ödül sahiplerine ulaştırıldı. Bu ödüller, Türkiye’nin akademik üretim kapasitesini desteklemenin yanı sıra, genç yeteneklerin bilimsel motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Uluslararası Akademi Ödülleri

Bilim dünyasında uluslararası düzeyde çığır açıcı çalışmalarıyla öne çıkan iki bilim insanı bu ödüle layık görüldü:

• Prof. Dr. Mutlu Özcan (İsviçre Zürih Üniversitesi): Diş hekimliğinde yüksek performanslı seramik malzemelerin klinik uygulamalarına yönelik öncü araştırmaları ve dijital teknoloji alanındaki çalışmaları sebebiyle.

• Prof. Dr. Dirk M. Hermann (Almanya Essen Üniversitesi): Beyin mikroçevrelerini ve ilaçların beyin erişimini kontrol eden kan bariyerindeki gatekeeping proteinlerine yönelik çığır açıcı temel ve klinik çalışmaları sebebiyle.

TÜBA-GEBİP: Türkiye'nin Bilimsel Geleceği

• Türkiye'nin uluslararası bilim camiasındaki tanıtımı ve çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri bakımından özel bir öneme sahip olan TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) Ödülleri bu yıl da büyük ilgi gördü. Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü de dahil olmak üzere toplam 28 genç bilim insanı bu prestijli ödüle layık bulundu. Böylece tarihte TÜBA-GEBİP ödülü kazanan bilim insanı sayısı 697’ye yükseldi.

TÜBA Bilimsel Telif Eser (TESEP) Ödülleri

• Akademik eser üretimini teşvik eden TESEP Ödülleri kapsamında ise toplam 8 eser ödüle değer bulundu. Bu eserlerden 4'ü Telif Eser Ödülü, 1'i Halil İnalcık Özel Ödülü ve 3'ü Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirildi. Böylece TESEP kapsamında ödüllendirilen eser sayısı 254’e ulaştı.

TÜBA 2025 Ödül Sahipleri

Doğa Bilimleri

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Alkaç

• Görevi: ATILIM ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Doğa Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Kütle Çekimi Kuramları

Doç. Dr. Muhammed Nurullah Ateş

• Görevi: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Doğa Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Elektromiya

Doç. Dr. Nihal Terzi Çizmecioğlu

• Görevi: ODTÜ

• Aday Gösterildiği Kategori: Doğa Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Moleküler Gen., Epigenetik, Embriyonik Kök Hücre

Dr. Öğr. Üyesi Emre Ozan Polat

• Görevi: İ.D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Doğa Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Deneysel Katı Hal Fiziği

Doç. Dr. Serap Aksu Ramazanoğlu

• Görevi: İ.D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Doğa Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Biyofotonik

Doç. Dr. Naci Saldı

• Görevi: İ.D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Doğa Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Verilme Gerekçesi: [Kurum tarafından iletilmemiştir.]

• Ana Bilim Dalı: [Kurum tarafından iletilmemiştir.]

• Araştırma Alanları: Uygulamalı Matematik

Doç. Dr. Muhammed Üçüncü

• Görevi: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR ULUS. BİYOTİP VE GENOM ENS.

• Aday Gösterildiği Kategori: Doğa Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Organik Kimya

Mühendislik Bilimleri

Doç. Dr. Emrah Şefik Abamor

• Görevi: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Mühendislik Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Hücre Kültürü ve Doku Mühendisliği

Prof. Dr. Egemen Avcı

• Görevi: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Mühendislik Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Malzeme Tasarım ve Davranışları

Prof. Dr. Mehmet Dördüncü

• Görevi: İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

• Aday Gösterildiği Kategori: Mühendislik Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Katı Cisimler Mekaniği, Peridinamik, Kırılma Mekaniği

Doç. Dr. Hümeyra İspirli

• Görevi: BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Mühendislik Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Gıda Bilimi ve Mühendisliği

Prof. Dr. Çağrı Koç

• Görevi: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Mühendislik Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Yöneylem araştırması, lojistik, matematiksel optimizasyon

Prof. Dr. Faruk Özel

• Görevi: RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Mühendislik Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Nanoteknoloji ve Nano-Malzeme Merkezi Mühendisliği

Doç. Dr. Aytekin Uzunoğlu

• Görevi: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Mühendislik Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Sosyal Bilimler

Doç. Dr. Ceyhun Arslan

• Görevi: KOÇ ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Sosyal Bilimler – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Karşılaştırmalı Edebiyat

Dr. Öğr. Üyesi Dilay Zeyneo Karadöller Astarlıoğlu

• Görevi: ODTÜ

• Aday Gösterildiği Kategori: Sosyal Bilimler – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Gelişim Psikolojisi

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Bilgin

• Görevi: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Sosyal Bilimler – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Bilim Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Eren Günseli

• Görevi: SABANCI ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Sosyal Bilimler – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Bilişsel Psikoloji

Doç. Dr. Sezen Kışlal

• Görevi: ODTÜ

• Aday Gösterildiği Kategori: Sosyal Bilimler – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Deneysel Psikoloji

Dr. Öğr. Üyesi Emine Şahin

• Görevi: DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Sosyal Bilimler – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Ortadoğu Tarihi, Yakınçağ Osmanlı Tarihi

Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz

• Görevi: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Sosyal Bilimler – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Sağlık Bilimleri

Dr. Can Altunbulak

• Görevi: KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Sağlık Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: İmmünoloji

Prof. Dr. Seda Nur Topkaya Çetin

• Görevi: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İZMİR ULUS. BİYOTİP VE GENOM ENS.

• Aday Gösterildiği Kategori: Sağlık Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Analitik Kimya

Doç. Dr. Mert İlker Hayıroğlu

• Görevi: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Sağlık Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Kardiyoloji

Doç. Dr. Fatih Kar

• Görevi: KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Sağlık Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Tıbbi Biyokimya

Dr. Öğr. Üyesi Duygu Kuzuooğlu Öztürk

• Görevi: SABANCI ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Sağlık Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Kanser Biyolojisi, RNA Biyolojisi

Doç. Dr. Mehmet Yıldız

• Görevi: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

• Aday Gösterildiği Kategori: Sağlık Bilimleri – GEBİP Ödülü

• Araştırma Alanları: Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar

Ahmed ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü

Prof. Dr. Merve Güdül Bacanlı

• Görevi: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

• Aday Gösterildiği Kategori: Sağlık Bilimleri – GEBİP Eczacılık Özel Ödülü

• Araştırma Alanları: Farmasötik Toksikoloji

TÜRK BİLİM TARİHİNDE BİR İLK

2025 TÜBA – TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni, tarihi bir ana tanıklık etti. Tören kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye’nin kutup bölgelerindeki bilimsel varlığının bir sembolü olan “İlk Türk Antarktika Denizcilik Haritası” takdim edildi.

TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) ile Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’nın (SHODB) 2018 yılından bu yana yürüttüğü titiz ölçüm ve saha çalışmaları sonucunda hazırlanan harita, Türk denizcilik ve bilim tarihi için bir milat niteliği taşıyor. Bu haritanın sol tarafında Piri Reis’in çizdiği dünya haritası, sağ tarafında ise büyük denizcimizden ilham alan haritacılarımızın ortata koyduğu lystad körfezi haritası yer alıyor. Her iki harita, bir komposizyon içerisinde birleştirilerek harita geleneğimizin tarihsel sürekliliği vurguluyor.

Horseshoe Adası ve Lystad Körfezi Türk Bilimsel Araştırma Kampı’nın da yer aldığı Horseshoe Adası’nın batısındaki Lystad Körfezi’ni kapsayan bu harita, Türkiye’nin Antarktika’daki varlık gücünü bilimsel ve teknik bir mühürle tescilliyor. 2024 yılında üretimi tamamlanan çalışma, uluslararası denizcilik standartlarında yüksek prestijli bir adım olarak “INT 9167” koduyla uluslararası harita kataloğuna eklendi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine de giren bu tarihi harita, sadece bir navigasyon aracı değil, aynı zamanda Türk bilim insanlarının ve askeri personelinin kıtadaki zorlu koşullarda ortaya koyduğu azmin bir ürünüdür.

TÜBA TÜRK-İSLAM BİLİM KÜLTÜR MİRASI DİZİSİNE AİT 70 ESER AÇIK KAYNAK OLARAK CUMHURBAŞKANINA TAKDİM EDİLDİ

Türk-İslam Bilim Kültür Mirası (TİBKM) Projesi kapsamında 2025 yılı itibarıyla tamamlanan 70 eserin özet bilgileri içeren dokümanları ile eserlerin açık kaynak olmak üzere hazırlanan dijital versiyonlarından oluşan çalışmayı takdim etti. Ayrıca TÜBA’nın 2025 yılında yayımladığı Türkçe ve İngilizce eserler arasında bulunan Türk Devletleri Tarih Atlası (The Historical Atlas of Turkic States), Küresel Sorunlar İçin Bilim Diplomasisi (Science Diplomacy for Global Challenges), 2 ciltlik Emir Timur ve Mirası ile Beylikten Cihan Devletine Osmanlılar adlı yayınlardan oluşan bir seçki de sunuldu.

Türk-İslam Bilim Kültür Mirası eserleri arasında Ali Kuşçu’nun değerli çalışmalarının da yer aldığı özellikle belirtildi ve eserlerin Birleşmiş Milletler UNESCO 2024 Ali Kuşçu Yılı’na ilişkin bilimsel etkinliklerin bir halkası olarak bilim dünyası ile paylaşıldığı bilgisi verildi.

BAKAN KACIR’DAN CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ’NE EL YAZMASI ESER HEDİYESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Mühendishâne-İ Berrî-İ Hümâyûn, bugünkü Adıyla İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 4. Rektörü ve İTÜ tarihinin en değerli hocalarının başında gelen Hacı Hafız Hoca İshak Efendinin kendi el yazısı ile yazmış olduğu son kitabı olan Kavaid-İ Ressamiye Kitabını takdim etti.

Eser, 1834 Yılında Kaleme alındı. Osmanlı Devleti 2. Mahmut Devrinde yeni kurulan orduda genç subayları mimari bilgiyle donatmak üzere hazırlanan; aynı zamanda topoğrafya, arazi ölçümü, peyzaj ve binalara ait ölçü alma teknikleri ve mühendislik tarihimizin ayrıntılı olarak çizim tekniğini öğreten ilk ve tek kitap sayılır.

Bu kitap yazılmadan önce mimari ve harita çizimleri gerçek standartlarında topoğrafya ve mimari kurallara uygun değildi. Kavaid-İ Ressamiye kitabından sonra Mühendishane’nin Talebe ve Mezunları tarafından harita, ve planlar gerçeğe yakın olarak çizildi. 587 başlık altında 350 sayfayı aşkın geometrik mimari ve çizim teknikleri hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bu özel kitap Sayın Cumhurbaşkanımızın Himayelerine, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesine arz edildi.