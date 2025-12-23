  • İSTANBUL
Aktüel Siyonistlerden Netanyahu’ya ABD Başkanı'nı ikna et çıkışı! Trump’a ilhak baskısı
AA
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Netanyahu'ya, bu ay sonunda yapılması planlanan görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ı işgal altındaki Batı Yaka'nın ilhakı konusunda ikna etmesi çağrısında bulundu.

İsrail’de yerel basındaki habere göre Smotrich, Batı Yaka'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine yeni konutlar inşa edilmesi için düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada ilhak konusuna değindi.

Smotrich, bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına karşı olduğunu belirterek "Hayatımın amacı Filistin devletinin kurulmasını engellemektir ve bu amacıma tam bir kararlılıkla bağlıyım." dedi.

Başbakan Netanyahu'dan ABD ziyareti sırasında görüşmesi beklenen Başkan Trump'ı Batı Yakaa'nın İsrail'e ilhakı konusunda ikna etmesini isteyerek "Sayın Başbakan (Netanyahu), Washington'dan fiili egemenlik (Batı Yaka'nın ilhakı) konusunda bir kararla dönmenizi bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Filistinlilerin topraklarının gasbedilerek buralara yasa dışı yerleşimler inşasının en büyük destekçilerinden biri olarak öne çıkan Smotrich, eylül ayında yaptığı bir açıklamada Filistin kentleri hariç Batı Yaka'nın tamamının İsrail'e ilhakını istediklerini belirtmişti.

Smotrich'in İsrail'e ilhakını istediği bölgeler Batı Yaka'nın yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 82'sine denk geliyor.

