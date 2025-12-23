  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Boşanmak istemeyen gelin kaynanasını dövdü
Gündem

Boşanmak istemeyen gelin kaynanasını dövdü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ankara'da iddiaya göre boşanma aşamasındaki genç bir kadın, kayınvalidesinin işlettiği marketi basarak önce 'Kocamı mı aldattım?' diye sordu sonra da kayınvalidesini dövdü.

Ankara'da bir markette yaşanan gelin-kaynana kavgasını tüm Türkiye izledi. Boşanma aşamasında olan genç bir kadın, kız kardeşi ve çocuğuyla beraber kayınvalidesinin işlettiği markete gitti.

Kayınvalidesini görür görmez 'Kocamı mı aldattım' diye soran genç kadın, daha sonra fiziksel saldırıda bulundu.  O sırada markette bulunan diğer iki genç kız ise kavgayı ayırmaya çalıştı. 

ANNESİNİ OĞLU KURTARDI

Markete gelen kocası ise boşanma aşamasındaki karısını annesinin yanından uzaklaştırıp, 'Ne yapıyorsun burada, kamerayı görmüyor musun?' diye sordu. Genç kadın ise 'Beni bırak' diye bağırdı.  Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu. 

Ela Rumeysa Nevşin’e cadıları hatırlattı: Neymiş bu Ela arkadaş!
Ela Rumeysa Nevşin’e cadıları hatırlattı: Neymiş bu Ela arkadaş!

Gündem

Ela Rumeysa Nevşin’e cadıları hatırlattı: Neymiş bu Ela arkadaş!

Yok artık Ruşen! Bu nasıl bir cehalet?
Yok artık Ruşen! Bu nasıl bir cehalet?

Gündem

Yok artık Ruşen! Bu nasıl bir cehalet?

Esad'ın lüks sürgününden yeni kareler ortaya çıktı
Esad'ın lüks sürgününden yeni kareler ortaya çıktı

Dünya

Esad'ın lüks sürgününden yeni kareler ortaya çıktı

Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!
Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!

Dünya

Terör devleti İsrail’e köprü oldular! Yunanistan'dan bir kalleşlik daha!

Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!
Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!

Gündem

Epstein fuhuş şebekesi ve Türkiye iddiası! Açıklamak bizden, temizlemek Turhan Çömez ve CHP'lilerden!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23