Boşanmak istemeyen gelin kaynanasını dövdü

Ankara'da bir markette yaşanan gelin-kaynana kavgasını tüm Türkiye izledi. Boşanma aşamasında olan genç bir kadın, kız kardeşi ve çocuğuyla beraber kayınvalidesinin işlettiği markete gitti.

Kayınvalidesini görür görmez 'Kocamı mı aldattım' diye soran genç kadın, daha sonra fiziksel saldırıda bulundu. O sırada markette bulunan diğer iki genç kız ise kavgayı ayırmaya çalıştı.

ANNESİNİ OĞLU KURTARDI

Markete gelen kocası ise boşanma aşamasındaki karısını annesinin yanından uzaklaştırıp, 'Ne yapıyorsun burada, kamerayı görmüyor musun?' diye sordu. Genç kadın ise 'Beni bırak' diye bağırdı. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu.