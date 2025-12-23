  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Çay kullanırken dikkat: faydasından cok zararı olabilir 

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çay kullanırken dikkat: faydasından cok zararı olabilir 

Uzmanı bazı bitki çaylarının Yarar değil zarar verdiği açıkladı. Kadın ve erkeklerin hemen hemen her gün tükettiği bitki çayları kalkan gibi yarar sağlıyor görülse de zararlı etkileri olduğu hakkında böyle konuştu.

#1
Foto - Çay kullanırken dikkat: faydasından cok zararı olabilir 

Bitki çayları ne işe yarar gibi konular tartışma konusu olurken uzmanı yaradan çok zararın olduğunu kaydetti. Neye yarar, verdiği zararı hakkında uzmanı şunları söyledi.

#2
Foto - Çay kullanırken dikkat: faydasından cok zararı olabilir 

Kış aylarında soğuk havanın etkisiyle kapalı alanlarda geçirilen zaman artarken, enfeksiyonlar daha hızlı yayılıyor ve vücut ekstra desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu dönemde bitki çayları, iç ısıtan ve bağışıklığı destekleyen seçenekler olarak öne çıkıyor.

#3
Foto - Çay kullanırken dikkat: faydasından cok zararı olabilir 

Beslenme Ve Diyet Uzmanı Derya Eren'e göre, bitki çaylarının yararları ancak doğru tüketimle ortaya çıkıyor. Yanlış kullanımda bitki çaylarının zararları yararından ağır basabilir. Eren, bitki çaylarının içeriklerinin yanı sıra tüketim şekli ve bireysel sağlık durumuna uyumunun kritik olduğunu vurguluyor.

#4
Foto - Çay kullanırken dikkat: faydasından cok zararı olabilir 

BİTKİ ÇAYLARINDA DOĞRU DEMLEME YÖNTEMİ ÖNEMLİ Bitki çaylarını hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler arasında demleme süresi başı çekiyor. Eren, bazı bitkilerin 10 dakikadan fazla kaynatılması durumunda etkin bileşenlerin bozulabileceğini veya acı maddelerin suya karışabileceğini belirtiyor. İdeal yöntem, kaynar suya bitkiyi ekleyip 5-8 dakika bekletmek. Ayrıca bitki çayları ilaç etkileşimi riski taşıyor; örneğin zencefil ve sarı kantaron kan sulandırıcı ilaçlarla, ekinezya bazı ilaç seviyeleriyle, adaçayı ise tansiyon ve hormon dengesiyle etkileşime girebiliyor. Bu yüzden hamileler, emziren anneler, kronik hastalığı olanlar ve düzenli ilaç kullananlar bitki çayları tüketmeden önce uzmana danışmalı. BİTKİ ÇAYLARI BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLER AMA TEK ÇÖZÜM DEĞİL Eren, bitki çaylarını fonksiyonel içecekler olarak tanımlıyor; bunlar bitkilerin yaprak, çiçek, kabuk veya köklerinden sıcak suda demlenerek hazırlanıyor. Kışın bağışıklık desteği için ıhlamur, kuşburnu, zencefil-limon karışımı ve rezene gibi antioksidan zengin seçenekler sıvı alımını artırarak genel sağlığı iyileştirebiliyor. Ancak bitki çaylarının hastalıklara karşı tek başına koruyucu olmadığını hatırlatıyor. Gerçek bağışıklık güçlendiriciler düzenli uyku, yeterli protein, probiyotik beslenme, egzersiz ve stres kontrolü. ZENCEFİL BULANTIYA KARŞI ETKİLİ Kışın en popüler bitki çayları arasında ıhlamur, adaçayı, kuşburnu, papatya, zencefil, ekinezya ve zerdeçal yer alıyor. Eren, her birinin farklı fitokimyasallar içerdiğini ve vücutta çeşitli süreçleri desteklediğini söylüyor. Kuşburnu yüksek C vitamini ve polifenollerle antioksidan etkisi gösterirken, zencefil bulantı azaltıcı ve hafif iltihap önleyici özellikleriyle biliniyor. Adaçayı boğaz rahatlığı sağlıyor, papatya uyku kalitesini artırıyor. Ekinezya üzerine yapılan araştırmalar bağışıklık desteği gösterdiği yönünde olsa da, bitki çayları mucizevi görülmemeli ve dengeli tüketilmeli.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tekirdağ’ın geçmişine ışık tutan kazılarda sezon tamamlandı
Kültür - Sanat

Tekirdağ’ın geçmişine ışık tutan kazılarda sezon tamamlandı

Tekirdağ’da farklı dönemlere ait izleri gün yüzüne çıkaran arkeolojik kazılarda bu yılki çalışmalar tamamlandı.
Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel uçak Ankara'da düştü
Gündem

Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan özel uçak Ankara'da düştü

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'le birlikte 5 kişinin bulunduğu özel uçak Ankara'da düştü.
Selçuklu'nun Osmanlı'nın torunlarını kim bu hale getirdi? Türk çocuklar namazla alay ediyor!
Gündem

Selçuklu'nun Osmanlı'nın torunlarını kim bu hale getirdi? Türk çocuklar namazla alay ediyor!

Seküler laik yaşam ülkeyi mahvetti. TikTok’ta namaz kılarken vefat edenlerle alay edilen videolar Türkiye’de infiale yol açarken, uzmanlar s..
Ölü ve yaralılar var: Türk umre kafilesinden acı haber!
Gündem

Ölü ve yaralılar var: Türk umre kafilesinden acı haber!

Suudi Arabistan’ın Mekke-i Mükerreme kentinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini yitirdiği ring seferi yapan bir otob..
Trump’tan dünyayı sarsacak "Grönland" hamlesi
Dünya

Trump’tan dünyayı sarsacak "Grönland" hamlesi

ABD Başkanı Donald Trump, sadece bir ada değil, bir "ulusal güvenlik kalesi" istiyor! Mar-a-Lago’dan esen rüzgar, Grönland kıyılarındaki Rus..
Karadağ Türkiye konusunda geri adım attı
Gündem

Karadağ Türkiye konusunda geri adım attı

Ülkede yaşanan ve Türklerle alakası olmayan bir olay üzerinden Türkiye'ye karşı vize uygulamasını yürürlüğe koyan Karadağ geri adım attı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23