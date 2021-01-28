Tüm dünya tarafından merakla bekleniyordu! Altını olanlara kötü haber geldi

Altın fiyatları, Fed toplantısında faizlerin sabit bırakılması ve Jerome Powell'ın piyasa görünümüne dair açıklamarıyla birlikte düşüş yaşadı. Gram altın yatay bir seyir izlerken gümüş ise altınla beraber düştü.

Altın fiyatları, Fed’in politika faizini sabit bırakması ve doların güçlenmesiyle birlikte düştü.

Fed aylık 120 milyar dolarlık varlım alım programını istihdam ve enflasyonda gözle görülür bir ilerleme gerçekleşene kadar devam ettireceğini söyledi. Başkan Jerome Powell alım miktarını değiştirmenin biraz zaman alacağını belirterek merkez bankasının varlık alım programında bir azaltmaya gitmeyeceğini söyledi.

Powell, geniş aşılama imkânlarının iyimser bir zemin oluşturduğunun altını çizerek, birçok gelişmenin bu yıl için çok daha iyi bir görünüm yarattığını dile getirdi.

Altın bu ay yüzde 3’ten fazla değer kaybederek 2011 yılından beri en kötü Ocak ayını geçiriyor.

Yatırımcılar Fed’in aşılama ile ilgili iyimser duruşuna odaklandılar, bu da yılın ikinci yarısında güçlü bir toparlanma öngörüyor. Eğer fiyatlar önümüzdeki birkaç hafta boyunca ons başına 1.800 doların üzerinde kalmayı başarırsa bir yükseliş senaryosu görebiliriz.