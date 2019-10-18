Tüm dünya 'Erdoğan kazandı' diye yazdı! Cumhuriyet'ten skandal manşet

Türkiye ve ABD arasında gerçekleşen Suriye anlaşması için yabancı basın "Erdoğan kazandı" diye yazarken Cumhuriyet gazetesi anlaşmayı baskı olarak gördü.

Türkiye ve ABD arasındaki yoğun trafik sonrası Trump'ın yardımcısı Mike Pence Türkiye'ye geldi.

Pence yapılan toplantının ardından Türkiye ve ABD bir anlaşmaya vardı. Buna göre Barış Harekatı 120 saatliğine durdurulacak ve YPG bölgeden çekilecekti.

Bu anlaşma dünya basının da büyük ilgili gördü. Amerikan basını Trump'ı eleştirirken Erdoğan'ın istediğini aldığını ve kazandığını yazdı.

Dünyada bunlar olurken Cumhuriyet gazetesi ise haberi manşetinden "İki koldan baskı" diyerek duyurmayı tercih etti.