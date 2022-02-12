Tüm dünya daralırken o ülkede 2. Dünya Savaşı’ndan beri en hızlı büyüme gerçekleşti!

İngiltere İstatistik Ofisi’nin verilerine göre ekonomi 2021’de yüzde 7.5 büyüdü. Böylece 1941 yılından bu yana en yüksek büyüme kaydedilirken İngiltere 2021’de en hızlı büyüyen gelişmiş ülke oldu.

Ekonomi, pandemi nedeniyle 2020’de yüzde 9.4’lük tarihi daralma kaydetmiş, ardından hükümetin istihdam piyasası ve şirketlere yönelik destek paketlerinin de etkisiyle toparlanmaya başlamıştı. Ülke ekonomisinin bu sene de diğer G7 ülkelerinden daha iyi performans göstermesi bekleniyor.

Aralık ayında büyüme Omikron varyantı etkisiyle yüzde 0.2 daraldı. Hükümetin artan vakalar nedeniyle kısıtlamaları devreye almasıyla hizmet sektörü bu dönemde yüzde 0.5 daraldı. Kısıtlamaların yeni yılda da sürmesi nedeniyle Ocak ayında da büyümenin zayıf gelebileceği ifade ediliyor.

Bugün açıklanan veri sonrası, İngiltere Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmek için faiz artışlarına gelecek aylarda da devam edeceği belirtiliyor.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak “teşvik paketimiz ve doğru zamanda doğru işler yapmamız sayesinde ekonomi dirençli seyretti” değerlendirmesini yaptı.