  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Tüm dünya bunu konuşuyor! Japonya'da görüldü... Gökyüzünde ateş topu
Dünya

Tüm dünya bunu konuşuyor! Japonya'da görüldü... Gökyüzünde ateş topu

Yeniakit Publisher
2024-01-15 10:19:00 -

Japonya’da ateş topu şeklinde gök taşı görüldü.

Japonya'nın başkenti Tokyo’nun Kanto bölgesinin farklı kesimlerinden görülen gök taşı sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yerel saatle 06.55'te gözlenen ve ateş topuna benzeyen gök taşının görüntüleri seyir halindeki araçların kameraları ile evlerin, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Birçok kişi tarafından görüntüleri paylaşılan doğa olayının nerede ve ne zaman gözleneceğini bilmenin imkansız olduğunu belirten uzmanlar, gök taşını görenlerin şanslı olduğunu ifade etti.

Listeye girmek için sıraya girdiler! 27 milyon dolarlık servetini bakın ne yapacak
Listeye girmek için sıraya girdiler! 27 milyon dolarlık servetini bakın ne yapacak

Dünya

Listeye girmek için sıraya girdiler! 27 milyon dolarlık servetini bakın ne yapacak

Amazonlardaki ormansızlaşma azaldı
Amazonlardaki ormansızlaşma azaldı

Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Amazonlardaki ormansızlaşma azaldı

Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular
Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular

Dünya

Endonezya’da Gazze için uçurtma uçurdular

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23