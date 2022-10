Tüm dünya bu sözleri konuşuyor! Erdoğan'ın o açıklaması gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Balıkesir'de yaptığı açıklamada, faiz oranlarının indirilmeye devam edeceğinin mesajını verdi. Erdoğan'ın son dönemde faiz konusundaki çıkışları, uluslararası medya kuruluşları tarafından yakından takip ediliyor.

Bloomberg, "Erdoğan, yatırımcıları desteklemek için faiz indirme sözü verdi" diye yazdı. Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde büyümeyi hızlandırma umuduyla yatırımcıları kamu bankalarından ucuz kredilerden yararlanmaya çağırdı. Merkez Bankası'na, borçlanma maliyetlerini daha da düşürme çağrısını yineledi" denildi.

Faizde hedef tek hane

Özellikle borçlanma maliyetleri konusunda Erdoğan'ın takındığı tavra dikkat çekilerek, "Geçen ay, bankayı şu anda yüzde 12 olan gösterge oranını yıl sonuna kadar yüzde 10'un altına indirmeye çağırdı" ifadesi kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Türkiye'nin tek haneli faiz oranları konusunda adımlar atacağına dair söylemlerine işaret edildi.

"Yatırım, yüksek faizle gelmiyor"

Aynı haberde, Türkiye'de ekonomiyi genişletmek ve istihdam yaratmak için "tam gaz adım atıldığı" vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Yatırımcı gelsin, devlet bankalarımızdan kredi talep etsin. Onları faiz oranlarına kaptırmayacağız. Yatırım, yüksek faiz oranları ile gelmiyor" şeklindeki sözlerine yer verildi."FAİZ İNDİRİMLERİ SÜRECEK"

Reuters gelişmeyi, "Erdoğan, Türkiye'nin faiz indirimlerinin iktidarda olduğu sürece devam edeceğini söyledi" başlığıyla aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bu kardeşiniz bu görevde olduğu sürece faiz her geçen gün, her geçen hafta, her ay düşmeye devam edecek" ifadesine dikkat çekildi.

"Merkez Bankası, piyasaları şaşırttı"

Finans platformu Investing'in haberinde de "Erdoğan, faiz indirimine devam edeceğini söyledi" denildi. Türkiye Merkez Bankası'nın son iki ayda iki kez faiz indirimine giderek, piyasaları şaşırttığı aktarıldı.

Öte yandan enflasyonun, geçen yılın kasım ayından bu yana yükselmeye başladığı anımsatıldı.