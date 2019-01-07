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Tüm dünya bekliyordu! Kritik tarih belli oldu

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını sağlayan Brexit anlaşmasının 15 Ocak'ta İngiliz parlamentosunda oylamaya sunulacağı duyuruldu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 10:46
Tüm dünya bekliyordu! Kritik tarih belli oldu

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İngiltere Başbakanı Theresa May 15 Ocak'ta AB'de ayrılma planı olarak da bilinen Brexit anlaşmasını parlamentoda oylamaya sunacak.

İngiltere'nin AB'den ayrılması

İngiltere, üyelerin AB'den ayrılma sürecini düzenleyen Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesine göre birlikten 29 Mart 2019'da ayrılmış olacak.

Bunun AB ile bir anlaşmaya varılarak mı yoksa herhangi bir anlaşma olmaksızın mı yapılacağı ise belirsizliğini koruyor.

Brexit'in ertelenmesi, bu konuda yeniden bir referanduma gidilmesi ve hatta bütünüyle iptali gibi seçenekler de masada bulunuyor.

İngiltere ile AB kasımda, bir Brexit anlaşması metni ile tarafların Brexit sonrası ilişkilerine dair bir siyasi deklarasyon üzerinde anlaştı ancak her iki metnin de İngiliz parlamentosunda oylanması, milletvekillerinin muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Anlaşmadaki, "tedbir maddesi" ülkede hiçbir kesimi memnun etmezken, Başbakan Theresa May'in bu maddeye zaman tahdidi veya tek yanlı çekilme mekanizması ilave ettirme girişimleri de sonuçsuz kaldı.

May, son olarak anlaşmanın ocak ayının üçüncü haftasında parlamentoda oylanacağını duyurmuş olsa da muhalefet partilerinin ve May'in azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisinin (DUP) anlaşmaya karşıt pozisyonu değişmedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 10:46
  1. Başbakan Theresa May
  2. Brexit

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