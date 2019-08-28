Tüm cilt tipleri için sivilce giderici maske

Cildinizin derinlemesine temizlenmesi, sivilcelerin yok olmasına sebep olacaktır. Ama öncesinde yediklerinize ve içtiklerinize dikkat etmelisiniz. Yağlı ve tuzlu besinleri çok tüketmek, sivilce oluşumunu tetikler. Ayrıca cildin beli noktalarında çıkan sivilceler, içeride oluşan ağrıların bir habercisi olabilir.

Belli bir iltihaplanma sebebi olan sivilcenin kuruması ve nemlendirilerek, derinin yenilenmesini sağlamalısınız. Dolayısıyla bu maskeyi yapmanız, her türlü temizlenme ve nemlenmeyi sağlayabilirsiniz.

Düzenli olarak yapacağınız temizlik rutininizin içerisine bu maskeyi de eklemelisiniz.

Malzemeler

5 adet muz dilimi

1 tatlı kaşığı doğal elma sirkesi

1 çay kaşığı bal

bir tutam karbonat

Öncelikle yüzünüzü bir kez yıkayın ve durulayın.

Muzları çatalla ezdikten sonra içerisine sirke ve balı ilave edip homojen bir karışım elde edin.

Yüzünüze bu karışımı sürdükten sonra 15-20 dakika bekletin.

Ilık su ile duruladıktan sonra, dilerseniz salatalık suyu ile masaj yapıp, nemlendirici sürün.