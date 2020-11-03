  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu
Aktüel

TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu

Yeniakit Publisher
2020-11-03 15:55:08 -
TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu

İSTANBUL (AA) - Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İstanbul 1 No'lu Şube üyesi bir grup, Bakırköy Belediyesinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasını protesto etti.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanan ve "Toplu iş sözleşmesi engellenemez" yazılı pankart açan katılımcılar, zaman zaman düdük çalarak, sloganlar attı. Protesto sırasında bir belediye işçisinin yüzüne Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu maske taktığı görüldü.

Grup adına açıklama yapan Şube Başkanı Adem Erdem, sendika olarak şimdiye kadar 12 eylem yaptıklarını ve bunlara katıldıkları için Bakırköy Belediyesinin çok sayıda işçiyi görevden uzaklaştırdığını savundu.

Erdem, "Bizler demokratik yasal tepkilerimizi dile getirirken, öncelikle işçi ve memur arkadaşlarımızın yerleri değiştirildi. Daha sonra iki işçi arkadaşımız işten çıkarıldı. Ardından sendikal örgütlenmeye katkı sunduğu ve sendikal faaliyetlere engel olmadığı için güvenlik müdürü arkadaşımız ücretsiz izne gönderildi. 400'e yakın arkadaşımız önce 2 aylık kısa çalışma ödeneğine çıkarıldı, devamında bir iki ay daha eklendi. İşçi arkadaşlarımız 1100 TL ile açlığa, sefalete mahkum edildiler." diye konuştu.

Adem Erdem, diğer siyasi partiler tarafından yönetilen belediyelerde toplu iş sözleşmeleri imzalanırken Bakırköy Belediyesinin iş barışını bozduğunu öne sürdü.

Açıklamanın ardından Bakırköy Belediye binası önüne gelen sendika üyeleri, daha sonra sessiz bir şekilde ayrıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken uzmanlar yüksek volatiliteye karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıyor...
Ayla bebek kurtarıldı mı? | Ayda Gezgin sağlık durumu
Gündem

Ayla bebek kurtarıldı mı? | Ayda Gezgin sağlık durumu

65. saatte Elif Perinçek’in ardından 91. saatte Ayla Gezgin de enkazdan sağ olarak kurtarıldı. İzmir depreminin 91. saatinde Rıza Bey Apartm..
Fransa'da Türk camisine saldırı: Kesik domuz başları bırakıldı
Dünya

Fransa'da Türk camisine saldırı: Kesik domuz başları bırakıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanları hedef göstermesinin ardından, ülkede İslam'a yönelik saldırılar devam ediyor. Son olara..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay