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Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!

Türkiye medyasında, “Mursi’nin 2013’ten beri ilk fotoğrafı, işte son hali!” şeklinde yayınlanan fotoğraf hakkında, Muhammed Mursi’nin oğlu Ahmed Muhammed Mursi’den önemli bir açıklama geldi.

23 Kasım 2018 Cuma 15:01
Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!

 yeniakit.com.tr  özel  Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, 2013 senesinde kukla Abdülfettah es-Sisi tarafından darbeyle görevden uzaklaştırıldı. O günden bu yana halen zindanlarda tutulan Mursi hakkında, iki gündür, “İşte Mursi’nin son hali!” benzeri haberler yapılıyor.

Zayıflık dikkat çekti

Fotoğraftaki şahıs Mursi’ye benzese de, şahsın son derece zayıf olduğu görülüyor.

Oğlu yalanladı

Cumhurbaşkanı Mursi’nin oğlu Ahmed Muhammed Mursi, sözkonusu fotoğraf hakkında Facebook hesabından bir açıklama yaptı. Ahmed Mursi, fotoğrafın gerçek olmadığını ifade eden Mursi, “Fotoğraf doğru değil. Ey zalimler! Size Allah katında görüşeceğimizi hatırlatıyorum.” diye yazdı ve bir şiir paylaştı.

İşte Ahmed Muhammed Mursi'nin paylaşımı:

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 15:01
  1. Muhammed Mursi
  2. Abdülfettah Sisi
  3. Ahmed Muhammed Mursi
  4. Mısır
  5. Mursi'nin son hali
  6. fotoğraf

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