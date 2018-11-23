Tüm basın bu fotoğrafı paylaşmıştı... Mursi’nin oğlu doğrusunu açıkladı!

yeniakit.com.tr özel Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, 2013 senesinde kukla Abdülfettah es-Sisi tarafından darbeyle görevden uzaklaştırıldı. O günden bu yana halen zindanlarda tutulan Mursi hakkında, iki gündür, “İşte Mursi’nin son hali!” benzeri haberler yapılıyor.

Zayıflık dikkat çekti

Fotoğraftaki şahıs Mursi’ye benzese de, şahsın son derece zayıf olduğu görülüyor.

Oğlu yalanladı

Cumhurbaşkanı Mursi’nin oğlu Ahmed Muhammed Mursi, sözkonusu fotoğraf hakkında Facebook hesabından bir açıklama yaptı. Ahmed Mursi, fotoğrafın gerçek olmadığını ifade eden Mursi, “Fotoğraf doğru değil. Ey zalimler! Size Allah katında görüşeceğimizi hatırlatıyorum.” diye yazdı ve bir şiir paylaştı.

İşte Ahmed Muhammed Mursi'nin paylaşımı: