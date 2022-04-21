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Ekonomi Savaş fena vurdu: Tüm Avrupa'da enflasyon rekor kırdı! İşte o rakamlar...
Ekonomi

Savaş fena vurdu: Tüm Avrupa'da enflasyon rekor kırdı! İşte o rakamlar...

Euro Bölgesi’nde enflasyon mart ayında yıllık bazda yüzde 7.4 oranında artarak rekor seviyeye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 15:40:00 - 2022-04-21 15:47:00
Savaş fena vurdu: Tüm Avrupa'da enflasyon rekor kırdı! İşte o rakamlar...

Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre mart ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 7.4 ile rekor artış kaydetti. Piyasa beklentisi ise tüketici fiyatlarının yüzde 7.5 oranında yükseleceği yönündeydi.

Tüketici fiyatları martta aylık bazda yüzde 2.4 ile beklentilerin altında arttı. Piyasa öngörüsü yüzde 2.5 yükseleceği şeklindeydi.

Çekirdek tüketici fiyatları ise yıllık yüzde 2.9, aylık ise 1.2 oranında arttı. Piyasalar yıllık yüzde 3, aylık 1.2 oranında yükselmesini bekliyordu.

Euro Bölgesi’nde tüketici fiyatları şubat ayında yıllık bazda yüzde 5.9 oranında yükselmişti.

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