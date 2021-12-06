Tüm Avrupa kapanıyor, o ülke açılıyor

Geçen yıl herkesin tersine hareket eden ve bütün Avrupa kapanırken kapanma kararı almayan, yaz aylarına doğru ise çok yüksek korona vakası görülen İsveç yine kapanmayacak. İsveç'te şu anda neredeyse hiç korona önlemi yok. Haftalık insidans değeri sadece 131 ve Almanya'nın neredeyse 4'te biri. Ülkede hastanelerde ise sıkıntı yaşanmıyor.

Eylül ayından beri tüm önlemler kaldırıldı. İnsanların kalabalık gideceği her yer açık ve buralara girişte aşı da istenmiyor.

Kitle bağışıklığı etkisi

İlk dalga İsveç'te, nüfusa oranla Almanya‘nın dört katı oranında can almıştı. Ülkede her 1 milyonda 10 kişi koronadan ölmüştü. Almanya'da bu rakam 1 milyonda 2.5 idi.

İsveç'te vaka sayısı haziran ayına kadar çok yüksek kaldı ve resmi olarak ülke nüfusunun yüzde 11.5'u enfekte oldu. İşte bu nedenle, 4. dalganın ülkeyi etkilemediği savunuluyor. Ancak, geçen yıl da iki ve üçüncü dalganın ülkeye geldiğini belirtip, dördüncü dalganın yeni yılın ilk aylarında etkili olacağını söyleyenler de var.