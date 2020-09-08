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Aktüel Tulumbasının çalınmasından bıkan hayırseverden hırsıza not: "50 lira vereceğim, yeter ki çalma"
Aktüel

Tulumbasının çalınmasından bıkan hayırseverden hırsıza not: "50 lira vereceğim, yeter ki çalma"

Manisalı hayırsever İsmail Yaşar: - "Senede 15-20 defa bu tulumbayı kırıp çalıyorlar. Hırsızlardan bıkınca tulumbanın üzerine bu yazıyı astık"

Yeniakit Publisher
2020-09-08 11:20:03 -
Tulumbasının çalınmasından bıkan hayırseverden hırsıza not: "50 lira vereceğim, yeter ki çalma"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde yol kenarına yaptırdıkları su tulumbasının defalarca çalınmasından bıkan hayırsever İsmail Yaşar, tulumbanın başına "Eğer çalmak için tekrar gelirsen beni ara. Sana 50 lira vereceğim. Yeter ki çalma." şeklide yazının bulunduğu bir tabela astı.

İslam Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoldan geçenler su içsin diye Ortayol mevkisine bir arkadaşının arazisinin sınırında, artezyen sondajı ile su çıkardıklarını ve bunu bir tulumbayla herkesin hizmetine sunduklarını söyledi.

Hayır amacıyla yaptırdıkları tulumbanın defalarca çalındığını, her defasında da yenisini alıp taktırdıklarını aktaran Yaşar, hırsızlığın önüne geçmek için "Bu tulumbayı çalan arkadaş senden usandık. Eğer çalmak için tekrar gelirsen beni ara. Sana 50 lira vereceğim. Yeter ki çalma." şeklinde yazının ve telefon numarasının bulunduğu bir yazı astıklarını belirtti.

Hırsızlığın bu şekilde önüne geçileceğini düşündüğünü aktaran Yaşar, "Senede 15-20 defa bu tulumbayı kırıp çalıyorlar. Biz de ısrarla arkadaşlarımızdan topladığımız yardımlarla yenisini alıp montaj yapıyoruz. Hırsızlardan bıkınca da artık tulumbanın üzerinde bulunan yazıyı astık." dedi.

Mahallelilerin çözümü beğendiğini aktaran Yaşar, "Bazıları, 'Hırsızlar '50 değil, 100 lira istiyoruz' diye not bırakabilir' şeklinde espri yapıyor" diye konuştu.

Hırsızlara seslenen Yaşar, "Bu alışkanlığınızdan vazgeçin. Eskisi gibi birbirimize sahip çıkalım, çalmayalım ve koruyalım ki bu tür hizmetler insanların hizmetinde kalsın." ifadelerini kullandı.

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