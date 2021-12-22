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Kadın - Aile Tüllerin kırışmasını önlemek için ne yapmalı ?
Kadın - Aile

Tüllerin kırışmasını önlemek için ne yapmalı ?

Bembeyaz tül perdeler grileşmeye başladığında siz de hemen "Tül perde nasıl temizlenir?

Yeniakit Publisher
2021-12-22 10:28:00 - 2021-12-22 16:40:18
Tüllerin kırışmasını önlemek için ne yapmalı ?

Tül perde yıkarken, perdeniz ilk haline gelmiyorsa size vereceğimiz tüyo ile rahatlıkla perdenizi ilk haline çevirebilirisiniz.

Tül perdeleri toz şeker ile beyazlatma

Tül perdeleri her zaman yaptığınız şekilde ve her zaman yıkadığınız ayarlarda çamaşır makinenize yerleştirin. Üzerlerine 2 tatlı kaşığı kadar (tepeleme) toz şeker eklemeyi de unutmayın.

Toz şekeri çamaşır makinesinin deterjan bölümlerinden birine koymuyor, doğrudan tül perdelerin üzerine ilave ediyorsunuz. Ardından makinenizi çalıştırıyorsunuz.

Tül perdeleriniz makineden çıktığında eskisinden çok daha beyaz olacak.

Perdelerde yapışkanlık gibi bir durum olmuyor, şeker eridiği için makinenin giderlerini de tıkamıyor.

Perdenizi astıktan sonra buhar vererek kırışıklığı önlemeniz mümkündür. Kaynar suyun etkisiyle kırışıklık önleme: Küçük olan perdeleri kornişe taktıktan sonra altına leğen içinde kaynar su koyabilirsiniz. Böylelikle buharı alan perdenizdeki kırışıklıklar azalacaktır.

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