Tükürük bezi iltihabı hangi doktora gidilir

Tükürük bezi hastalıkları son zamanlarda en yaygın hastalık türleri arasında yerini aldı. Tükürük bezi hastalığından korunmak için sigaradan uzak durmak, sağlıklı beslenme ve sıvı kaybını önlemek için günde 8 bardak su içilmesi gerekmektedir. Peki Tükürük bezi tümörleri nelerdir? Tükürük bezi tümörlerinin belirtileri neler? Tükürük bezi hastalıklarının tanısı ve tedavisi nasıl olur? Tükürük bezi tümörü bitkisel tedavi yöntemleri nedir? Tükürük bezi hastalıkları için hangi doktor?

Tükürük bezi tümörlerinin %80'i parotis bezinde görülür. %10-15’i submandibüler bezden, %1’i sublingual bezlerden, %4’ü ise minör tükürük bezlerinden kaynaklanır. Parotis bezinden kaynaklanan tümörlerin %25’i, submandibüler bez tümörlerinin %50’si, minör tükürük bezleri tümörlerinin ise %65’i kötü huyludur. Pleomorfik adenoma dediğimiz tümör tipi tüm tükürük bezi tümörlerinin %65’ini oluşturur ve sıklıkla parotis bezinden gelişir. Mukoepidermoid karsinoma ise tükürük bezi tümörlerinin en sık rastlanan kötü huylu tümörüdür. Tümörlerin çoğu iyi huylu, iyi huylu tümörlerin çoğu da pleomorfik adenomdur. Hastaların ortalama yaşları kötü huylu tümörler için 55, iyi huylu tümörler için 40'tır. Tükürük bezi tümörleri en sık ağrısız şişlik ile karakterizedir.

Tükürük bezi tümörlerinin belirtileri

Klinik olarak kulak önünde, çene altında ağrısız ve yavaş büyüyen şişlikler olarak karşımıza çıkarlar. Kitlenin aniden büyümesi tümör içine kanama veya enfeksiyon nedeni ile olabilir. Kitle içine kanamalarda daha önceden yavaş büyüyen ve ağrısız olan bir şişliğin kısa sürede ağrılı hale gelmesi görülür. Benign (iyi huylu) tümörlerde yüz sinirinin etkilenmesi çok fazla görülmezken, malign (kötü huylu) tümörlerde kitle ile birlikte yüz siniri de etkilenebilir. Yine malign tümörler çevre dokulara yayıldığı için kitleler daha düzensiz ve hızlı büyüme eğilimi gösterirler.

Tükürük bezi hastalıklarının tanısı ve tedavisi

Her hastalıkta olduğu gibi tükürük bezi hastalıklarının tanısında hikaye çok önemlidir. Başlangıç zamanı, yavaş mı yoksa hızlı mı geliştiği, ağrının eşlik edip etmemesi, yüzde uyuşma, olup olmadığı, yemekle ilişkisi, kişinin kullandığı ilaçlar, geçirdiği hastalıklar dikkatlice sorgulanmalıdır.

Muayene bulgularından sonra görüntüleme yöntemlerine geçilir. En sık yüzeyel ultrason olmak üzere siyalografi sintigrafi BT ve MR da tanıda kullanılan görüntüleme yöntemlerindendir. Tüm bunlardan sonra özellikle de tümör şüphemiz varsa ince iğne aspirasyon biyopsisi dediğimiz iğne biyopsisi gerekebilir ve bu alınan hücre patolojik incelemeye gönderilir. Fakat kesin tanı kitle çıkartıldıktan sonra konur. Tedavinin temeli cerrahidir.

İyi huylu tümörlerde, tümör parotis bezinde ise tümör bezin bir kısmıyla birlikte çıkarılır. Submandibuler tükürük bezinde ise tükürük bezinin tamamı çıkarılır.

Kötü huylu tümörlerde daha geniş cerrahiler uygulanır. Bezin tamamı çıkarılabilir, hastada ameliyat öncesi yüz felci ortaya çıktıysa yüz siniri de bezle birlikte çıkarılır ya da ameliyatta tümörün yüz sinirine uzadığı görülürse yüz sinirinin etkilenen bölümü çıkarılabilir ve bu bölüm tamir edilebilir. Yine bazı kötü huylu tümörlerde ‘boyun diseksiyonu' adı verilen bir işlemle boyundaki lenf bezleri çıkarılabilir ve cerrahi sonrası bazı olgularda radyoterapi ve nadiren kemoterapi gerekebilir.

Cilt tutulumu olan kötü huylu tümörlerde cilt de çıkarılıp bazı rekonstrüksiyon (yeniden yapılandırma) yöntemleri uygulanabilir.

Tükürük bezi kanserinin belirtileri neler?

- Boyun alt kısmında şişlik,

- Ağız içinde kızarıklık ve apse oluşumu,

- Yüz bölgesinden boyun bölgesine kadar sürekli uyuşma,

- Çene kemiğinde kayma,

- Şiddetli kulak ağrıları gibi belirtilerle kendini gösterir.

Tükürük bezi hastalıkları için hangi doktor

Tükrük bezi hastalıkları için kulat burun boğaz bölümünden randevu alınır.

Kulak Burun Boğaz (KBB) bölüm hastalıkları

Boğaz ağrısı,

Burun akıntısı

Nezle

İşitme kaybı

Kulaktan kan gelmesi

Burun eğriliği

Burunda şekil bozukluğu

Burundan kan gelmesi

Horlama,

Kulak iltihabı,

Saman nezlesi, (Yaz aylarında en çok artan hastalık)

Sinüzit,

Tükürük Bezi Hastalıkları

Uçuk,

kulak ağrısına eşlik eden baş dönmesi

Uzun süreli kulak akıntısı

Baş dönmesi

Çene eklem hastalıkları

Kulak çınlaması

Aft