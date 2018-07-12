Tükürük bezi iltihabı belirtileri nelerdir?
Tükürük bezi iltihabı belirtileri nelerdir? Tükürük bezi iltihabı nedenleri nelerdir?12 Temmuz 2018 Perşembe 20:17
Tükürük bezleri yiyeceklerin sindirilmesine yardımcı olan, ağızdaki bakteri dengesini sağlayan ve dişleri çürümekten koruyan tükürük sıvısını salgılar. Çene ve kulak altlarında bulunurlar. Tükürük bezi iltihabı durumunda hayat kalitesi düşse de, genelde kolaylıkla tedavi edilebilir.
BELİRTİLERİ
Tükürük bezi iltihabı “kulak altında veya çene altında olmasına” ya da “ani gelişen veya tekrarlayan” özellikler göstermesine göre farklı belirtiler gösterebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:
Çiğneme ve yutkunmada zorluk
Tükürük bezi şişmesi (Çene veya kulak altında şişlik olarak görülür)
İltihap bölgesinin üzerindeki deride kızarma
Hafif ateş
Kırgınlık
Hafif ağrı
Ağızda tat bozukluğu veya irin
NEDENLERİ:
Kabakulak
Çocuklukta bir defa geçirilen kabakulak, kulak altı tükürük bezinin virüs kaynaklı ve irinli olmayan iltihabının en sık karşılaşılan nedinidir.
Sıvı Kaybı
Özellikle şeker hastalığı gibi ağır hastalığı olan kişilerde uzun süreli sıvı kaybı olursa, irinli tükürük bezi iltihabı oluşabilir.
Bağışıklık Sisteminin Zayıflaması
Hastalıklar, radyoterapi ve kemoterapi gibi tedavi yöntemleri bağışıklık sistemini baskılar. Bu durumda bakteriler (klasik etken Stafilokok bakterisidir) irinli tükürük bezi iltihabına yol açabilir.
Tükürük Salgısının Azalması
Çene altı veya kulak altı tükürük bezi kanalları tıkanırsa irinsiz tükürük bezi iltihabı oluşabilir. Tıkanma sonrasında tükürük salgısı miktarı azaldığı için bezler bakteriyel ve virüs kaynaklı iltihaba karşı savunmasız kalırlar. Bu tıkanmanın sebebi mukus salgısı veya tükürük taşı olabilir. Tükürük taşına ise hasarlı tükürük bezi hücreleri üzerinde biriken kalsiyum ve fosfor elementleri sebebiyet verir.
YORUM YAZ