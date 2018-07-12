Tükürük bezi iltihabı belirtileri nelerdir?

Tükürük bezleri yiyeceklerin sindirilmesine yardımcı olan, ağızdaki bakteri dengesini sağlayan ve dişleri çürümekten koruyan tükürük sıvısını salgılar. Çene ve kulak altlarında bulunurlar. Tükürük bezi iltihabı durumunda hayat kalitesi düşse de, genelde kolaylıkla tedavi edilebilir.

BELİRTİLERİ

Tükürük bezi iltihabı “kulak altında veya çene altında olmasına” ya da “ani gelişen veya tekrarlayan” özellikler göstermesine göre farklı belirtiler gösterebilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Çiğneme ve yutkunmada zorluk

Tükürük bezi şişmesi (Çene veya kulak altında şişlik olarak görülür)

İltihap bölgesinin üzerindeki deride kızarma

Hafif ateş

Kırgınlık

Hafif ağrı

Ağızda tat bozukluğu veya irin

NEDENLERİ:

Kabakulak

Çocuklukta bir defa geçirilen kabakulak, kulak altı tükürük bezinin virüs kaynaklı ve irinli olmayan iltihabının en sık karşılaşılan nedinidir.

Sıvı Kaybı

Özellikle şeker hastalığı gibi ağır hastalığı olan kişilerde uzun süreli sıvı kaybı olursa, irinli tükürük bezi iltihabı oluşabilir.

Bağışıklık Sisteminin Zayıflaması

Hastalıklar, radyoterapi ve kemoterapi gibi tedavi yöntemleri bağışıklık sistemini baskılar. Bu durumda bakteriler (klasik etken Stafilokok bakterisidir) irinli tükürük bezi iltihabına yol açabilir.

Tükürük Salgısının Azalması

Çene altı veya kulak altı tükürük bezi kanalları tıkanırsa irinsiz tükürük bezi iltihabı oluşabilir. Tıkanma sonrasında tükürük salgısı miktarı azaldığı için bezler bakteriyel ve virüs kaynaklı iltihaba karşı savunmasız kalırlar. Bu tıkanmanın sebebi mukus salgısı veya tükürük taşı olabilir. Tükürük taşına ise hasarlı tükürük bezi hücreleri üzerinde biriken kalsiyum ve fosfor elementleri sebebiyet verir.