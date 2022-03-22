Tükürdüğünü yalamaya devam ediyor! Özgür Demirtaş yine sözünü tutamadı

12 Ağustos 2021 tarihinde sosyal medya hesabından bir duyuru yaparak Türkiye ile ilgili güncel olaylara ilişkin bir şey paylaşmayacağını söyleyen ve bu mesajını da sosyal medya sayfasından başa tutturan Özgür Demirtaş, sözünü yemeye ve tükürdüğünü yalamaya devam ediyor. Demirtaş'ın yaptığı son paylaşım takipçilerine sözünü bir kez daha yediğini gösterdi.

Tükürdüğünü yaladı

12 Ağustos 2021'de sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Sevgili Arkadaşlar: Şöyle bir karar aldım sizinle de paylaşmak istiyorum. Bundan sonra Twitter gibi sosyal medya hesaplarımda, TÜRKİYE ile ilgili GÜNCEL olaylara ilişkin bir şey paylaşmayacağım, Sadece Yayınlayacağım Youtube videolarımın linklerini atarım diye düşünüyorum." sözlerini söyleyen ve bu paylaşımı Twitter hesabının ilk sırasına sabitleyen Özgür Demirtaş, yeni asgari ücret zammı tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Tükürdüğünü yalayan Demirtaş, "Tahmini mi yazayım: Hükümet asgari ücrete 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar. Ama insanlar bu Yaz sonu 5250 TL ile şu anki 4250 TL ile alabildiklerinden daha az meyve, sebze, et, süt vs alabilirler. Bu yazdıklarım yine gerçek olur. Twitler atılır. Ama bir şey değişmez…" ifadelerini kullandı.



