TÜK'ten (Toprak Ürünleri Kurumu) duyuru: Patates ekimi yapanlar için... Sorunun önüne geçtiler
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Mağusa Soğuk Hava Deposu’nun hizmete açıldığını duyurdu. Harekete geçti.
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Mağusa Soğuk Hava Deposu’nun hizmete açıldığını duyurdu. Vatandaşlar patatesini muhafaza etmek için sorun yaşıyorlardı.
Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) harekete geçti!
Kurum’dan yapılan açıklamada, tohumluk ve sofralık patatesini muhafaza etmek isteyen üreticilerin, 0392 366 23 96 numaralı telefondan gerekli bilgiyi alabilecekleri belirtildi.