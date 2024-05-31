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Aktüel TÜK'ten (Toprak Ürünleri Kurumu) duyuru: Patates ekimi yapanlar için... Sorunun önüne geçtiler
Aktüel

TÜK'ten (Toprak Ürünleri Kurumu) duyuru: Patates ekimi yapanlar için... Sorunun önüne geçtiler

Yeniakit Publisher
2024-05-31 20:08:00 - 2024-05-31 20:11:55
TÜK'ten (Toprak Ürünleri Kurumu) duyuru: Patates ekimi yapanlar için... Sorunun önüne geçtiler

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Mağusa Soğuk Hava Deposu’nun hizmete açıldığını duyurdu. Harekete geçti.

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), Mağusa Soğuk Hava Deposu’nun hizmete açıldığını duyurdu. Vatandaşlar patatesini muhafaza etmek için sorun yaşıyorlardı. 

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) harekete geçti!

Kurum’dan yapılan açıklamada, tohumluk ve sofralık patatesini muhafaza etmek isteyen üreticilerin, 0392 366 23 96 numaralı telefondan gerekli bilgiyi alabilecekleri belirtildi.

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