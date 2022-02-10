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Ekonomi Tüketiciyi aldatan reklamlarla ilgili harekete geçilmişti! 7 milyon lira ceza uygulandı
Ekonomi

Tüketiciyi aldatan reklamlarla ilgili harekete geçilmişti! 7 milyon lira ceza uygulandı

Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatan reklamlara ilişkin 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 11:46:00 -
Tüketiciyi aldatan reklamlarla ilgili harekete geçilmişti! 7 milyon lira ceza uygulandı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu, 318’inci toplantısını video konferans yolu ile gerçekleştirdi.

Toplantıda kurul 202 adet dosya hakkında değerlendirmede bulundu. Kurul tarafından çeşitli sektörlere ilişkin karara bağlanan 200 adet dosyadan 186’sının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilirken, 14 adet dosyaya ilişkin tanıtımların mevzuata aykırı olmadığına karar verildi. Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 128’i hakkında durdurma cezası, 58 dosya hakkında ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulandı. 2 adet dosyanın ise ertelenmesine karar verildi.

İndirimli satış kampanyalarına ceza

Görüşülen dosyalar içinde Reklam Kurulu çalışmaları kapsamında hassasiyetle ele alınan ve dönemsel olarak “Efsane Cuma”, “Şahane Cuma İndirimleri” gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamları da yer aldı.

Söz konusu 55 adet dosyadan 2'si mevzuata aykırı bulunmazken, 33'ü hakkında durdurma cezası, 20'si hakkında ise toplam 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

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