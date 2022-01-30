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Ekonomi Tüketiciye önemli uyarı!
Ekonomi

Tüketiciye önemli uyarı!

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, stok oyununa yönelen e-ticaret firmalarının olduğuna işaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 20:47:00 -
Tüketiciye önemli uyarı!

Koçal, “Stokta olmayan bir ürün satışa sunulamaz. Stokta olan bir ürünün satışından kaçınılamaz” dedi. Koçal, “Tüketici, satıcı firmanın stokta kalmadığını iddia ettiği ürünü sitesine yüksek fiyattan koyması halinde hakem heyetlerine başvurabilir. Ayrıca Ticaret Bakanlığı Reklam Kuruluna da şikâyette bulunarak firma hakkında inceleme başlatabilir” ifadelerini kullandı.

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