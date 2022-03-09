Tüketicinin Korunma Kanunu için flaş hamle
TBMM'ye sunulan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı.
YENİ AKİT ANKARA
TBMM'ye sunulan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “#TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonumuzda @Akparti Manisa Milletvekilimiz @ismailbilen45 ve 31 MV’nce hazırlanan ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşmelerine başladık” dedi.