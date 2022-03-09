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Ekonomi Tüketicinin Korunma Kanunu için flaş hamle
Ekonomi

Tüketicinin Korunma Kanunu için flaş hamle

TBMM'ye sunulan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 15:16:00 -
Tüketicinin Korunma Kanunu için flaş hamle

 YENİ AKİT  ANKARA 

TBMM'ye sunulan Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülmeye başlandı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, “#TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonumuzda @Akparti Manisa Milletvekilimiz @ismailbilen45 ve 31 MV’nce hazırlanan ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşmelerine başladık” dedi.

 

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