Tüketici ne alacağına 4 saniyede karar veriyor

Karma Grup tarafından 23-24 Kasım tarihlerinde İstinye Üniversitesi’nde düzenlenen “Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri” gıda endüstrisinde çalışan AR-GE, kalite ve pazarlama yöneticilerini sektöre yön veren akademisyenler, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından konuşmacılar ile bir araya getirdi.

Tüketici talebi değişken

Karma Grup Satış ve Pazarlama Koordinatörü Sinem Bahçekapılı “Araştırmalara göre her 100 yeni üründen 80’inin tutunamadığı bir pazar ortamında, markaların hızla değişen tüketici taleplerini ve pazarlama trendlerini doğru özümseyerek değişen dinamiklere uyum sağlaması gerekiyor.” dedi.

Tüketici tercihi için gerekli zaman

Konuşmasında, Danimarka’da yapılan bir araştırmaya göre tüketicinin markete girdikten sonra hangi ürünü alacağına 4 saniye içinde karar verdiğini söyleyen Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Prof. Dr. Atıf Can Seydim “Üstelik bu kısa sürede ürünün duyusal kalitesine, besin değerine ve kalite açısından tüm ihtiyaçlarını karşıladığına da karar veriyor.” dedi.

Yiyecek-içecek sektörü siber saldırılara açık

21.yy’da özellikle 11 Eylül sonrasında gıda tedarik yönetiminde farklı yaklaşımlara gerek duyulduğunu ve proaktif bir yaklaşım olarak “gıda savunması” kavramının geliştiğini söyleyen Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hami Alpas, gıdanın yasadışı, kriminal ve hatta terörist eylemlerde kullanılabildiğine dikkat çekerek “Bizim alışık olmadığımız, aklımıza gelmeyen herhangi bir risk" dedi. 2030 yılında 500 milyar doları aşması beklenen küresel fonksiyonel gıda pazarının sağlık açısından önemine vurgu yapılan etkinlikte tüketici davranışları da masaya yatırıldı.