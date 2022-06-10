Tüketici kredisi vadeleri ne kadar oldu? Kredi kartı asgari ödeme tutarı dönem borcu yüzde kaç oldu?
Kredi kartı asgari borcu ödemesi ne kadar oldu? Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar kurunun önüne set kurmak için yeni ekonomik paketi açıkladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik tedbirler kapsamında tüketici kredilerinde vade sınırlamasına gitti. BDDK’nın tüketici kredisi vadelerinde yeni düzenleme yapmasından sonra vatandaşlar tüketici kredi vade tarihlerini merak etmeye başladı. Peki 50 bin TL tüketici kredisinin vadesi ne kadar oldu? 100 bin TL tüketici kredisi çekenin vadesi ne kadar oldu? Kredi kartı asgari borcu dönem borcu ne kadar oldu?
Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi hesabından yayınlanan basın açıklamasında yer alan adımlar kapsamında; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu hem tüketici kredi tutarları ve vadeler konusunda hem de kredi kartı asgari borç ödemelerinde yeni düzenlemeye gitti.
Tüketici kredisi vadeleri ne kadar oldu?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.
Kredi kartı asgari ödeme tutarı dönem borcu yüzde kaç oldu?
BDDK ayrıca kredi kartı asgari ödeme tutarlarında da değişikliğe gitti. Buna göre, Limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20'si, 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40'ı olarak belirlendi.