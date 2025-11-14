Tüketici hakem heyetlerinde yeni dönem: Artık çok daha hızlı

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerinin akıbetine ilişkin iddialara yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Bakanlık, heyetlerin kapatılmasına yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmadığını, tam aksine tüketicilere sunulan hizmetin kalitesini artırmak için yeniden yapılandırılarak güçlendirildiğini vurguladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerinin kapatılmasına yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmadığı belirtilerek, tam aksine, tüketicilere sunulan hizmetin daha etkin, hızlı ve ihtisaslaşmış bir yapıda yürütülmesi amacıyla yeniden yapılandırılarak güçlendirildiği vurgulandı.

'KARAR SÜRELERİNİN KISALTILMASI HEDEFLENİYOR'

Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ve iş bölümünün, mevzuat çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından belirlendiği, bu yapıların ihtiyaçlara göre Bakanlık onayıyla kurulabildiği veya yeniden düzenlenebildiği kaydedilerek, "Ticaret Bakanlığı'mız tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda; tüketiciye sunulan hizmet kalitesinin artırılması, karar alma sürelerinin daha da kısaltılması, uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması, ihtisaslaşmanın güçlendirilmesi gibi gerekçelerle hakem heyetlerinin il merkezlerinde, Ticaret Bakanlığı'mızın taşra teşkilatı olan ticaret il müdürlükleri bünyesinde hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, büyükşehir statüsündeki 19 ilde, tüketici hakem heyetlerinin, il merkezlerinde birleştirilmesi amacıyla 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, yetki alanları yeniden düzenlenmiş, toplam 170 tüketici hakem heyeti karar mercii olarak yetkilendirilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak, özellikle şu hususun altı çizmek isteriz: Tüketici hakem heyetleri kapatılmamıştır. İl merkezlerinde karar mercii olarak yeniden yapılandırılmıştır. İlçe kaymakamlıklarında başvuru ve irtibat noktaları hizmet vermeye devam etmektedir. Tüketicilerimiz tüm il ve ilçelerde, eskiden olduğu gibi başvurularını yapmaya devam edebilecek; tüm bu başvurular il merkezlerindeki heyetlerimiz tarafından karara bağlanacaktır. Dolayısıyla yapılan düzenleme, hakem heyetlerinin kapatılmasına ilişkin bir uygulama değil; karar süreçlerinin tek merkezden daha hızlı, etkili ve uzmanlaşmış bir yapı ile yürütülmesine yönelik bir dönüşümdür" denildi.

'HAK KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL'

2018 yılında gerçekleştirilen benzer bir yapılanmada herhangi bir aksaklık yaşanmadığı, aksine süreçlerin iyileştiğini hatırlatılarak, "2017 yılında 174 gün olan ortalama karar süresi, 2024 yılında yaklaşık 98 güne düşmüştür. Bu sonuç, yeniden yapılandırma çalışmalarının tüketici yararına işlediğinin güçlü bir göstergesidir. Yapılan yeni düzenleme ile tüketicilerimizin hak arama yollarında herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir. Aksine, karar alma sürelerinin daha da kısalması ve uygulama birliğinin artması beklenmektedir. Sistem esnek bir yapıya sahiptir. İş yükü artması halinde, tüketici hakem heyeti sayısı Ticaret Bakanlığı'mızın onayıyla her zaman artırılabilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması sürecinde tüketicilerimizin hak arama yollarında herhangi bir kayba uğramaması için tüm tedbirler alınmıştır. Uygulamada yeni ihtiyaçların doğması halinde gerekli ilave adımlar da derhal hayata geçirilecektir" ifadelerine yer verildi.