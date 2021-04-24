Tüketici güveni nisanda azaldı
Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 7.5 azalarak 80.2 seviyesine çekildi.
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi martta 67.3 iken nisanda yüzde 4.9 azalarak 64’e düştü. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi martta 87.9 iken nisanda yüzde 7.9 indi ve 81 olarak belirlendi. Martta gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 94.1 iken nisanda yüzde 11.9 gerileyerek 82.9 oldu.