Tüketici güveni artıyor

Geçen 12 aylık döneme göre hanenin maddi durumu endeksi ağustosta 67.9 iken, eylülde yüzde 5.8 artarak 71.8 oldu. Gelecek 12 aylık döneme yönelik hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise ağustosta 77.8 iken, eylülde yüzde 1.7 artarak 79.1‘i buldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi ağustosta 79.5 iken, eylülde yüzde 4.8 artarak 83.3’e ulaştı. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ağustosta 92.6 iken, eylülde yüzde 1.3 artarak 93.8’e çıktı.

Hükümet gidişattan memnun

Tüketici güvenin artışı hükümet tarafından memnuniyetle karşılandı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos ayına göre tüketici güven endeksi yüzde 3.2 arttı. Veriler iyi geliyor. İnşallah, yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

Ekonomi toparlanıyor

İktisatçılar ise ekonominin süratle toparlandığına ve hem üreticilere hem tüccarlara hem de tüketicilere güven verdiği görüşünde birleştiler. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, tüketici güven endeksinin artış kaydetmesinin piyasaların geleceği açısından olumlu bir sinyal olduğunu söyledi. OECD’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili daralma tahminini yüzde 4.8’den yüzde 2.9’a indirdiğini hatırlatan Şener, şöyle konuştu:

Hayat normalleşiyor

“Bu da tüketici güveninin öncesine göre arttığının işareti. Diğer taraftan genel ekonomik duruma dönük beklentilerin eylülde önceki aya göre yüzde 4.8 artarak 83.3’e yükselmesi önemli olup ekonominin pandemi öncesi seviyelerine yeniden dönmeye başladığını gösteriyor. Yani tüketici güveninin yükseliyor olması, üçüncü ve dördüncü çeyrek büyüme rakamları ile diğer makro verilerin beklenenden daha olumlu geleceğinin habercisi.” beklentiler pozitif yansıDI Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da tüketici güven endeksinde gelecek öngörülerinin ağırlıklı olduğunu belirtti. Aslanoğlu, önümüzdeki aylarla ilgili olumlu beklentilerin endekse pozitif yansıdığına dikkat çekti.