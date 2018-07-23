Tüketici güveni 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 4 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, temmuzda geçen aya göre yüzde 4 artış kaydetti. Buna göre haziranda 70,3 olan endeks değeri temmuzda 73,1 olarak kayıtlara geçti.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde, yüzde 3,3 artarak 92'ye çıktı. Bu artış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

İşsiz sayısındaki beklenti