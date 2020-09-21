Tüketici güven endeksine revizyon

ANKARA (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla tüketici güven endeksinin hesaplama yöntemini güncelleme kararı aldı.

TÜİK'ten yapılan "Tüketici güven endeksi revizyonu" konulu yazılı açıklamaya göre, tüketici değerlendirmeleri, beklentileri ve eğilimlerini ölçmek üzere tüketici eğilim anketi uygulanıyor ve bu anket sonuçları kullanılarak aylık olarak tüketici güven endeksi hesaplanıyor.

Avrupa Birliği metodolojisi ile tam uyumlu olarak hazırlanan tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin, maddi durum, genel ekonomik durum, harcama ve tasarruf eğilimleri gibi konulardaki mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ölçülüyor.



Tüketici eğilim anketinde bulunan 18 soru için alt endeksler hesaplanıyor ve yayımlanıyor.

Tüketici güven endeksi belirtilen dört alt endeksin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanıyor. Bu endeksler, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum, genel ekonomik durum, işsiz sayısı beklentileri ile tasarruf etme ihtimali olarak sıralanıyor.

- Alt endeksler değiştirildi

Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü (DG ECFIN) tarafından 2018 yılında tüketicilerin değerlendirme ve beklentilerini daha iyi ölçmek, düşüncelerini daha iyi yansıtmak ve endeksin kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar yapıldı.

Bu çerçevede, oluşturulan yeni tüketici güven endeksi hesaplamalarına 12 aylık dönem için "işsiz sayısı beklentisi" ve "tasarruf etme ihtimali" endeksleri dahil edilmezken diğer iki alt endeks hesaplamalarda yer aldı. Bu kapsamda, Ocak 2019'dan itibaren DG ECFIN tarafından tüketici güven endeksi belirtilen alt endeksler kullanılarak hesaplanmaya başlandı.

Bu endeksler, geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu ile gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum, genel ekonomik durum beklentileri ve dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi olarak sıralandı.

DG ECFIN'in tavsiyeleri doğrultusunda ve endeksin uluslararası karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla tüketici güven endeksinin hesaplama yöntemi güncellendi.

Güncellenen endeks serileri yarın saat 10.00'da "Tüketici Güven Endeksi, Eylül 2020" haber bülteni ile yayımlanacak. Eski yöntemle hesaplanan endeksler de haber bülteni tablolarında yayımlanmaya devam edilecek.

